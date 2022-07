Des manifestants nagent dans la piscine du président en fuite (VIDÉOS)

Des foules ont pris d’assaut le palais présidentiel du Sri Lanka, se servant de la nourriture de la cuisine du chef en disgrâce

Une foule de manifestants qui ont fait irruption dans le palais présidentiel du Sri Lanka samedi ont fait une descente dans la cuisine du complexe et ont nagé dans la piscine privée du président Gotabaya Rajapaksa. Rajapaksa et le Premier ministre Ranil Wickremesinghe ont tous deux annoncé leur démission au milieu de troubles de masse.

Environ 100 000 personnes auraient encerclé la résidence du président à Colombo samedi, et des sources locales ont déclaré aux journalistes que Rajapaksa avait été “escorté en lieu sûr” dans un lieu inconnu par des soldats. Lorsque les forces de sécurité n’ont pas réussi à retenir la foule à l’extérieur de l’enceinte, des foules de manifestants ont fait irruption dans la résidence du président.

Des séquences vidéo partagées sur les réseaux sociaux ont montré des dizaines de manifestants faisant une descente dans les placards de la cuisine de Rajapaksa et cuisinant la nourriture qu’ils trouvaient.

#Srilanka les manifestants assiègent maintenant la cuisine présidentielle après un rapide plongeon rafraîchissant dans la piscine du président. La vie est belle pour les manifestants. pic.twitter.com/BKf8Tx0Md5 — Aditya Raj Kaul (@AdityaRajKaul) 9 juillet 2022

D’autres se sont dirigés vers les quartiers du président, prenant des selfies sur un lit et fouillant dans les tiroirs. Les manifestants rassemblés dans des pièces près de la cuisine semblaient se comporter, un homme ayant été vu en train de balayer après le passage de la foule.

Après un bain rafraîchissant à la piscine du President House et un déjeuner dans la cuisine, les manifestants se reposent dans la chambre.#Sri Lanka pic.twitter.com/elFoo7wvy9 – Rishikesh Kumar (@rishhikesh) 9 juillet 2022

Dehors, un grand groupe de manifestants a enlevé leurs chemises et a plongé dans la piscine de Rajapaksa.

Le Sri Lanka est dans un état d’agitation depuis plusieurs mois, avec une pénurie de nourriture et de carburant et des prix qui montent en flèche. Le pays a fait défaut sur sa dette extérieure en mai pour la première fois de son histoire. Le rationnement du carburant a été introduit plus tôt ce mois-ci, et la police et les troupes armées sont devenues monnaie courante dans les stations-service.

La crise a été attribuée à la pandémie de Covid-19, qui a privé la nation insulaire de revenus touristiques vitaux. Cependant, le gouvernement de Rajapaksa a augmenté les dépenses, réduit les impôts et imprimé de l’argent pour payer les obligations étrangères, faisant monter l’inflation.

Rajapaksa a annoncé plus tard samedi qu’il quitterait ses fonctions, à compter de la semaine prochaine. Le Premier ministre Wickremesinghe a annoncé sa propre démission quelques heures plus tôt, mais l’annonce n’a pas dissuadé les manifestants de mettre le feu à sa résidence, après que la police anti-émeute a tenté en vain de dissuader la foule avec des gaz lacrymogènes.

Le chaos règne au Sri Lanka. Maintenant, les manifestants ont mis le feu à la résidence privée du Premier ministre Ranil Wickremesinghe. Regarde: pic.twitter.com/nOThbWzALD —Steve Hanke (@steve_hanke) 9 juillet 2022

Plusieurs dizaines de personnes auraient été blessées lors des manifestations de samedi à Colombo.