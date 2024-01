Des manifestants lancent de la soupe sur la Joconde de Léonard de Vinci à Paris

Nouvelles





Deux manifestants ont lancé de la soupe sur le verre pare-balles protégeant le tableau emblématique de Léonard de Vinci, la Joconde, au musée du Louvre à Paris.

L’acte de vandalisme de dimanche, survenu alors que les agriculteurs français manifestaient à travers le pays, était le dernier d’une série d’attaques similaires contre des œuvres d’art pour exiger davantage d’actions pour protéger la planète.

Dimanche matin, heure locale, deux femmes ont jeté des filets de soupe rouge et orange sur la vitre protégeant le tableau, provoquant des halètements chez les passants.

« Qu’est-ce qui est le plus important ? L’art ou le droit à une alimentation saine et durable ? » demandèrent-ils en se tenant devant le tableau et en parlant à leur tour.

Les manifestants ont éclaboussé de soupe le verre protégeant la Joconde. PA

« Votre système agricole est malade. Nos agriculteurs meurent au travail», ont-ils ajouté, avant que les agents de sécurité ne placent des écrans noirs devant eux et évacuent la pièce.

Un groupe appelé Riposte Alimentaire, qui se traduit par « Contre-attaque alimentaire », a revendiqué la responsabilité de cette opération.

Dans un communiqué envoyé à l’AFP, le lancement de la soupe a marqué le “début d’une campagne de résistance civile avec une exigence claire (…) de la sécurité sociale d’une alimentation durable”.

Les manifestants ont jeté le produit alimentaire sur le chef-d’œuvre afin de sensibiliser à l’instabilité alimentaire. PA

Cette action intervient au milieu de jours de protestations des agriculteurs français, qui réclament de meilleurs salaires, impôts et réglementations.

Le gouvernement français s’efforce d’empêcher le mécontentement des travailleurs agricoles de se propager dans les mois précédant les élections au Parlement européen, considérées comme un test clé pour la faction du président Emmanuel Macron.

Le Premier ministre Gabriel Attal s’est empressé dimanche d’annoncer de nouvelles mesures alors que certains agriculteurs menaçaient de bloquer les routes menant à la capitale.

Cette manifestation est l’un des nombreux actes de dégradation d’œuvres d’art visant à sensibiliser aux problèmes mondiaux. PA

Tarte à la crème

L’action au musée fait suite à une série de manifestations de ce type menées par des militants du climat contre des peintures de renommée mondiale pour exiger davantage d’actions pour éliminer progressivement les combustibles fossiles et prévenir le réchauffement climatique.

En octobre 2022, deux militants du groupe Just Stop Oil ont fait la une des journaux en éclaboussant de la soupe aux tomates sur le verre protégeant le tableau Tournesols de l’artiste néerlandais Vincent van Gogh à la National Gallery de Londres.

Ils se plaignaient du fait que les amateurs d’art se préoccupaient davantage de la peinture que de la planète.

La Joconde a déjà été attaquée à plusieurs reprises. Un homme lui a lancé une tarte à la crème en mai 2022, affirmant également que les artistes ne se concentraient pas suffisamment sur « la planète ». Son épais boîtier en verre lui garantissait de ne subir aucun dommage.

Elle est derrière la vitre depuis qu’un Bolivien lui a lancé une pierre en décembre 1956, lui endommageant le coude gauche.

Le verre a été rendu pare-balles en 2005.

En 2009, une femme a jeté une tasse de thé vide sur le tableau, ce qui a légèrement égratigné le boîtier.