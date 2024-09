Des manifestants jettent de la soupe sur des tableaux de Van Gogh

Trois manifestants ont lancé une soupe de couleur orange sur les Tournesols 1888 et les Tournesols 1889 lors de l’exposition Poets and Lovers à la National Gallery, dans le centre de Londres. Ils ont été arrêtés parce qu’ils sont soupçonnés d’avoir causé des dommages criminels.

Alors que les derniers militants – deux femmes et un homme – jetaient de la soupe sur les deux tableaux, on pouvait entendre les spectateurs crier « non » et « ne le fais pas ».

Dans une vidéo, postée sur X par JSOon peut entendre les militants dire à une foule en colère : « Il y a des gens en prison pour avoir exigé la fin des nouveaux pétroles et gaz, ce qui est désormais une politique du gouvernement après des actions soutenues et perturbatrices, d’innombrables gros titres et la pression politique qui en résulte.

« Les générations futures considéreront ces prisonniers d’opinion comme étant du bon côté de l’histoire. »

Un porte-parole de la galerie a déclaré que trois personnes sont entrées dans la salle 6 de l’exposition juste après 14h30 BST et ont jeté une substance semblable à une soupe sur deux œuvres.

La police métropolitaine a déclaré que trois personnes avaient été arrêtées parce qu’elles étaient soupçonnées d’avoir causé des dommages criminels et que ses enquêtes se poursuivaient.

C’est la troisième fois au cours des dernières années qu’une œuvre d’art de la National Gallery est sélectionnée comme cible d’une action de protestation.

En juillet 2022, deux supporters se sont collés à The Hay Wain de John Constable.