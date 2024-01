Des manifestants jettent de la soupe à la Joconde à Paris

Deux manifestants du groupe écologiste français Riposte Alimentaire (Contre-attaque alimentaire) ont lancé dimanche matin de la soupe à la citrouille sur la Joconde au Louvre à Paris. Le tableau, régulièrement classé comme le plus célèbre au monde, est suspendu derrière une vitre de protection pare-balles et n’a pas été endommagé par l’attaque.

Après que les deux hommes aient jeté la soupe, vers 10 heures du matin, heure locale, ils se sont tenus devant le tableau pour déclarer leur intention. « Qu’est-ce qui est le plus important ? », ont-ils crié. « L’art ou le droit à une alimentation saine et durable ?

« Notre système agricole est malade », ont-ils ajouté. “Nos agriculteurs meurent au travail.”

L’équipe de sécurité du Louvre s’est empressée de dissimuler les manifestants derrière des écrans noirs et la Salle des Etats, la pièce dans laquelle est accrochée la Joconde, a été rapidement évacuée afin que les vitres de protection du tableau puissent être nettoyées. La galerie a été rouverte au public à 11h30

“La Joconde, comme notre patrimoine, appartient aux générations futures”, a écrit la ministre française de la Culture Rachida Dati sur X. “Aucune cause ne peut justifier qu’elle soit prise pour cible !”

Riposte Alimentaire est un groupe environnemental spécifiquement axé sur la hausse du coût de la nourriture, de meilleures conditions de travail et droits pour les agriculteurs et un système agricole plus durable. Les deux manifestants ont été identifiés comme étant Sasha, 24 ans, et Marie-Juliette, 63 ans.

L’attaque contre la Joconde fait partie d’une récente vague de protestations qui ont eu lieu dans la capitale française. Les agriculteurs ont bloqué les principales routes menant à la ville afin d’attirer l’attention sur leur sort : bas salaires, bureaucratie accrue et coût croissant du carburant. Les autorités françaises se préparent à une grande manifestation à Paris aujourd’hui, avec quelque 15 000 policiers déployés dans les aéroports et sur le Marché international de Rungis.

Ce n’est pas la première fois que la Joconde est prise pour cible. En 2022, un autre manifestant pour le climat a étalé un gâteau sur le verre et s’est exclamé « tous les artistes pensent à la terre, c’est pourquoi j’ai fait ça », alors qu’il était escorté par la sécurité. Cette année-là, il y a eu une vague d’attaques contre l’art à travers le monde au nom de l’activisme climatique, mais celles-ci sont devenues moins fréquentes en 2023.

Le grand chef-d’œuvre de Léonard de Vinci se trouve derrière une vitre de protection depuis les années 1950, après qu’un voleur ait tenté de le couper de son cadre. En 1956, elle fut néanmoins attaquée à deux reprises. Dans un premier temps, un vandale a jeté de l’acide sur le tableau alors qu’il était prêté temporairement sans protection à une exposition à Montauban. Quelques mois plus tard, un autre homme a lancé une pierre sur la Joconde avec suffisamment de force pour briser la vitrine et enlever une petite quantité de pigment.

Plus d’histoires tendances :

Un argument pour apprécier “The Curse”, la vision absurde de Showtime sur l’art et les médias

L’artiste Ryan Trecartin a bâti sa carrière sur Internet. Maintenant, il a décidé que c’était plutôt ennuyeux

Je crée de l’art avec l’IA. Voici pourquoi tous les artistes doivent arrêter de s’inquiéter et adopter la technologie

Les dirigeants de Sotheby’s dressent un tableau laid des tromperies d’Yves Bouvier dans le procès Rybolovlev en cours

Le nouveau passage de Loie Hollowell de l’abstraction au réalisme n’est pas un voyage à sens unique

Suivre Actualités Artnet sur Facebook:



Vous voulez garder une longueur d’avance sur le monde de l’art ? Abonnez-vous à notre newsletter pour recevoir les dernières nouvelles, des interviews révélatrices et des points de vue critiques incisifs qui font avancer la conversation.