Des manifestants japonais demandent l’expulsion de l’armée américaine — RT World News

Les relations de plus en plus hostiles entre Washington et Pékin ont renforcé l’urgence des revendications des manifestants d’Okinawa

Des milliers de manifestants japonais se sont rassemblés près de la base aérienne de Kadena à Okinawa pour protester contre l’occupation américaine de l’île samedi, à l’occasion du 51e anniversaire du retour de l’île sous contrôle japonais.

La manifestation annuelle survient au milieu des tensions régionales croissantes alors que les États-Unis fournissent à Taïwan des armes dans ce que la Chine considère comme une provocation ouverte.

scandant des slogans, y compris « Rends-nous notre vie paisible » et « Osprey sortez, » ce dernier étant une référence aux hélicoptères militaires américains, les manifestants ont exigé la fermeture des bases américaines d’Okinawa. Les habitants de l’île sont las de la pollution – à la fois chimique et sonore – produite par les avant-postes militaires de Washington, ainsi que du nombre élevé de crimes commis par les militaires américains, des petits larcins à la conduite en état d’ivresse, en passant par les viols et les meurtres.

Le gouverneur Denny Tamaki a exhorté les gouvernements japonais et américain à réduire l’empreinte du Pentagone sur l’île, qui abrite 70% de toutes les installations militaires américaines au Japon alors qu’elle ne représente que 1% de la superficie totale du pays.















Les protestations surviennent alors qu’un Japon de plus en plus militarisé devient un point central de la rivalité de grande puissance entre les États-Unis et la Chine. Les États-Unis ont récemment accéléré un paquet de défense de 500 millions de dollars à Taïwan, un mois seulement après avoir accueilli le président taïwanais Tsai Ing-Wen pour un événement extrêmement controversé. « non officiel » visite, suscitant des avertissements et des manœuvres militaires massives de la part de Pékin.

L’année dernière, la Force terrestre d’autodéfense du Japon a organisé son tout premier exercice maritime à grande échelle avec des troupes américaines stationnées à Okinawa, mettant en place des scénarios visant à dissuader « l’agression du concurrent et de l’adversaire. »

L’OTAN aurait même l’intention d’ouvrir un bureau de liaison à Tokyo, alors que le bloc a abandonné l’année dernière la prétention de se limiter à la partie « Atlantique Nord » de l’Organisation du Traité de l’Atlantique Nord en invitant ses alliés régionaux – le Japon, l’Australie, la Corée du Sud et Nouvelle-Zélande – à son sommet annuel dans un signal de concentration accrue sur Pékin.

Si une guerre éclatait entre les deux pays, il est largement entendu que les États-Unis utiliseraient leurs bases japonaises pour organiser des opérations, faisant du Japon une cible probable de représailles chinoises.

Le Japon a approuvé son budget de défense le plus important jamais enregistré l’année dernière et prévoit de doubler les dépenses de défense à 2% du PIB d’ici 2027, faisant de son budget de défense le troisième au monde après les États-Unis et la Chine, dans le but d’acquérir « capacité de contre-attaque ». Cela représente un changement stratégique important par rapport à la posture uniquement défensive que Tokyo est légalement tenue de maintenir depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, bien que le langage de la constitution ait été assoupli en 2017.