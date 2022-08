Des manifestants italiens pour le climat collent leurs mains à la statue de Laocoon du Vatican

Commentez cette histoire Commentaire

Des manifestants écologistes italiens ont collé leurs mains à la base d’une ancienne statue dans un musée du Vatican jeudi, dans le but de faire pression Rome contre la réouverture des anciennes mines de charbon et le lancement de plans de forage de gaz naturel. La manifestation était le dernier effort des militants écologistes européens ces derniers mois qui ciblait des œuvres d’art célèbres.

La statue de Laocoon, qui aurait été sculptée dans la Grèce antique vers 40 à 30 av. J.-C., représente un prêtre troyen malheureux, dont les avertissements à ses compatriotes contre l’acceptation d’un cheval offert par les Grecs sont restés lettre morte. Les militants ont déclaré que leurs avertissements d’une catastrophe environnementale imminente n’avaient pas non plus été entendus.

Les manifestants ont déclaré que la statue était indemne. Ils ont été arrêtés par la sécurité du Vatican et emmenés dans un poste de police italien, selon l’Associated Press.

“Aujourd’hui, des milliers de militants tirent la sonnette d’alarme sur le climat, mais eux aussi sont ignorés et réprimés”, a déclaré Last Generation, le groupe environnemental italien responsable de l’acte, dans un communiqué. tweeter.

“Il n’y aura pas de musées ouverts, pas d’art, pas de beauté dans un monde en proie aux urgences climatiques et écologiques”, a déclaré le groupe dans un communiqué partiellement attribué à un Diplômée en histoire de l’art de 26 ans qui a collé sa main à la sculpture. Elle a été identifiée uniquement comme Laura.

De nombreuses manifestations récentes similaires ont également impliqué des peintures et des sculptures en Europe. En juillet, des militants du même groupe se sont collés à un cadre en verre protégeant le tableau Primavera de Sandro Botticelli à Florence avant que les agents de sécurité ne leur libèrent les mains. Une vidéo de l’incident a recueilli près de 35 000 vues de Last Generation sur Instagram, ce qui en fait l’un de leurs messages les plus populaires.

Plus tôt ce mois-là, des militants ont couvert le tableau de John Constable “The Hay Wain” à la National Gallery de Londres avec une vision réinventée et apocalyptique de la campagne anglaise. Les militants, qui se sont également collés au cadre, ont appelé à la fin des nouvelles licences pétrolières et gazières et ont exhorté les institutions artistiques à les rejoindre dans la résistance.

Toujours en juillet, des manifestants pour le climat se sont collés au cadre d’une peinture vieille de 500 ans de la Cène à la Royal Academy of Arts de Londres. Ils ont peint à la bombe “Pas de nouvelle huile” sur le mur sous l’œuvre d’art.

Aucune des peintures n’a été défigurée de façon permanente, a rapporté l’AP.

“Cibler des œuvres d’art et des musées célèbres qui sont si connus et qui attirent un large éventail de personnes de tous horizons a été un moyen très efficace d’attirer l’attention”, a déclaré Priya Kurian, experte en politique environnementale à l’Université de Waikato en Nouvelle-Zélande. .

« Le fait est que ces militants ne nuisent pas à l’art. Au lieu de cela, ils attirent l’attention sur la nécessité de protéger nos trésors, le trésor ultime d’une planète saine », a-t-elle déclaré.

Les manifestants pour le climat ont également interrompu la course cycliste du Tour de France et perturbé la course automobile du Grand Prix de Grande-Bretagne le mois dernier.

Aux États-Unis, l’activisme contre le changement climatique gagne également en popularité, près d’un quart des adultes américains ayant fait des efforts pour soutenir l’action contre le changement climatique au cours de l’année écoulée, selon un rapport de mai 2021 Étude du Pew Research Center.

Les scientifiques sont également attirés par des actions plus extrêmes. En avril, une spécialiste des changements climatiques et des sols s’est enchaînée à la clôture de la Maison Blanche pour protester contre l’inaction du gouvernement.

En décembre, Bruce Glavovic, professeur d’environnement à l’Université Massey de Nouvelle-Zélande, a exhorté ses collègues dans une revue universitaire à publier un moratoire sur la recherche pour protester contre le manque d’action sur le changement climatique.