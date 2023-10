Des manifestants israéliens et palestiniens s’affrontent à Londres alors que la police en arrête trois dans une nuit de fureur dans les rues de la capitale

Des manifestants israéliens et palestiniens se sont affrontés à Londres alors que des milliers de partisans pro-palestiniens descendaient vers l’ambassade israélienne.

Les flics ont arrêté trois personnes après avoir désespérément tenté de maintenir la paix pendant la furieuse manifestation.

3 Des gens participent à une manifestation « Debout avec la Palestine », près de l’ambassade d’Israël, à l’ouest de Londres. Crédit : AFP

3 Les personnes en deuil assistent à une « Veillée pour Israël » en face de l’entrée de Downing Street Crédit : AFP

3 Le chaos a éclaté dans une station de métro de l’ouest de Londres à la suite des manifestations et la police a arrêté trois personnes. Crédit : Getty

Le chaos a éclaté à la station de métro High Street Kensington, dans l’ouest de Londres, lorsque des gens ont lancé des feux d’artifice, certains directement sur l’ambassade.

Les partisans pro-palestiniens ont escaladé les poubelles et les lampadaires avec des drapeaux et des fusées éclairantes, frappant des tambours et scandant « du fleuve à la mer, la Palestine sera libre ».

Ceux qui soutenaient la Palestine lors de la manifestation ont déclaré à MailOnline qu’il n’y avait « aucun moyen de changer le Moyen-Orient de manière pacifique ».

Pendant ce temps, les personnes en deuil se sont rendues à Downing Street pour organiser une veillée en hommage aux Israéliens qui ont été tués ou capturés par les terroristes du Hamas dans le conflit.

Les manifestants ont escaladé un bâtiment et ont griffonné « Palestine libre » sur le côté du mur avec de la peinture en aérosol.

Le groupe militant Socialist Worker s’est présenté avec plusieurs stands, vendant ses journaux et appelant la population à signer une pétition pour mettre fin à « l’armement ». [of] L’apartheid israélien ».

Un policier a déclaré : « Nous espérons simplement que les deux groupes ne se rencontreront pas et que des militants pro-israéliens arriveront ici aussi – alors ce sera le chaos. »

Mais certains Israéliens sont effectivement venus dans la région et, face à l’intensification des tensions, la police a été contrainte d’intervenir.

Les flics ont dû rassembler les membres de chaque groupe sur différentes plates-formes tubulaires pour les séparer.

L’ambiance furieuse est devenue difficile à contenir, surtout lorsqu’un groupe israélien a brandi un drapeau israélien contre la fenêtre alors que leur tube quittait la station.

La Britannique Patricia Ryan, qui participait au rassemblement avec son mari palestinien, a déclaré à MailOnline : « Nous pensons qu’il a dû y avoir un énorme mouvement tectonique pour qu’un changement se produise au Moyen-Orient.

« 75 ans, c’est long. Rien, rien ne se passait.

« C’est triste de dire qu’il n’y a aucun moyen de le faire de manière pacifique. Toutes les solutions ont été essayées et ont échoué.

« Le point d’ébullition pour les Palestiniens existe depuis longtemps. Maintenant, bien sûr, très rapidement, les Israéliens ressentent cette pression, ce terrible sentiment de danger auquel les Palestiniens sont confrontés jour après jour.

Un autre partisan pro-palestinien a déclaré qu’« Israël a déjà fait des choses terribles » et que « le monde entier est resté silencieux pendant si longtemps ».

Il a ajouté : « Je ne justifie aucune action qui met fin à la vie humaine. Tout le monde veut la paix et l’harmonie. Mais un camp a la terre, le pouvoir et tout, tandis que l’autre n’a rien.

« Ils ont le droit d’avoir des terres, la liberté et des moyens de subsistance. Nous n’encourageons pas la violence. Nous voulons la paix et la coexistence.

« Israël bénéficie du soutien de la plus grande économie du monde, la société occidentale. Ils n’ont pas de voix.

Suella Braverman avait précédemment exhorté la police à intervenir et à prévenir les violences anti-juives alors que l’ambassade israélienne était fermée aujourd’hui.

Le Met a intensifié ses patrouilles dans les quartiers juifs de Londres après que des vidéos circulant en ligne aient semblé montrer des personnes célébrant les attaques du Hamas.

Les élèves de certaines écoles juives ont également été avertis de ne pas porter leurs blazers portant le logo de l’école.

Un porte-parole du Met a déclaré qu’il avait « augmenté les patrouilles de police dans certaines parties de Londres afin d’assurer une présence visible et de rassurer nos communautés ».

Rishi Sunak s’est également rendu dans une synagogue de Londres pour montrer son soutien à Israël et a condamné le Hamas dans une déclaration ferme ce soir.

Le Premier ministre britannique a qualifié les « actes barbares » commis par le Hamas de « mauvais ».

« Il n’y a pas d’autre mot pour décrire ce que nous avons vu », a-t-il déclaré.

« Des adolescents participant à un festival de la paix ont été abattus de sang-froid. Des hommes, des femmes et des enfants innocents enlevés, violés, massacrés.

« Même un survivant de l’Holocauste emmené en captivité. Et une grande partie des preuves écoeurantes publiées en ligne.

« Il n’y a pas deux côtés à ces événements. Il n’est pas question d’équilibre. Je suis aux côtés d’Israël.

« Nous sommes aux côtés d’Israël, le Royaume-Uni est aux côtés d’Israël contre ce terrorisme aujourd’hui, demain et toujours. »

À la mosquée, il a déclaré : « Je voulais venir ici ce soir pour me tenir à vos côtés en solidarité à l’heure où Israël en a besoin.

« En tant que Premier ministre de ce pays, je suis sans équivoque. Les personnes qui soutiennent le Hamas sont entièrement responsables de cette effroyable attaque.

« Ce ne sont pas des militants. Ce ne sont pas des combattants de la liberté. Ce sont des terroristes.

Plus de 1 500 personnes ont été tuées en Israël et à Gaza depuis que le groupe terroriste palestinien a pris d’assaut la frontière samedi et en a massacré des centaines lors d’une attaque surprise.

Les terroristes du Hamas ont lancé une attaque totale contre Israël depuis la terre, les airs et la mer avec 5 000 roquettes tirées aux petites heures du samedi matin.

Israël a riposté avec des frappes aériennes incessantes sur la bande de Gaza, alors que l’État envisage de déclencher une vaste invasion terrestre dans les prochains jours.

Et des images ont récemment été publiées montrant des sauvages du Hamas décapitant des soldats israéliens captifs dans des actes horribles qualifiés de « pires que l’EI » par Israël.

Jusqu’à présent, au moins 900 personnes ont été tuées en Israël et plus de 600 sont confirmées mortes à Gaza – le nombre de morts devant s’alourdir des deux côtés.