TEL AVIV, Israël (AP) – Des manifestants israéliens ont bloqué les autoroutes et se sont rassemblés devant la bourse et le quartier général militaire de Tel-Aviv mardi lors de la dernière manifestation nationale contre la refonte judiciaire prévue par le Premier ministre Benjamin Netanyahu.

Le dernier «jour de perturbation» est survenu alors que des alliés de longue date du Premier ministre ont fait passer un projet de loi controversé par une commission parlementaire avant un vote prévu la semaine prochaine.

Des manifestations supplémentaires sont prévues tout au long de la journée.

Des manifestants, dont beaucoup étaient des réservistes militaires, ont créé des chaînes humaines et bloqué l’une des entrées de la Kirya, le quartier général militaire d’Israël dans le centre de Tel-Aviv. Devant la bourse de Tel-Aviv, des manifestants ont allumé des bombes fumigènes, tambouriné et scandé, et brandi des pancartes indiquant «sauvons notre startup nation» et «la dictature tuera l’économie».

D’autres ont manifesté devant le siège de la Histadrout, le plus grand syndicat d’Israël, exigeant que l’organisation appelle à une grève générale – une décision qui pourrait paralyser l’économie du pays. Les manifestants ont escaladé des échafaudages à l’extérieur du bâtiment et ont hissé des drapeaux de protestation des réservistes. Le syndicat avait appelé à une grève en mars, une décision qui a contribué au gel de la réforme judiciaire par Netanyahu.

Itai Bar Natan, 48 ans, directeur financier d’une start-up israélienne, a déclaré qu’il était assez en colère pour escalader l’échafaudage et agiter le drapeau sur lequel était écrit « Frères d’armes ».

« Ce gouvernement est complètement fou. Nous avons peur pour notre démocratie, pour tout ce que nous avons construit – c’est pourquoi nous nous battons tous ici », a déclaré Natan. « Les colons en Cisjordanie, l’économie, la corruption – tout cela fait partie de la même chose. »

La police a déclaré que des policiers avaient arrêté au moins 16 personnes soupçonnées de troubles à l’ordre public lors de manifestations bloquant des autoroutes dans le centre d’Israël.

Netanyahu dirige le gouvernement le plus ultranationaliste et le plus conservateur sur le plan religieux des 75 ans d’histoire d’Israël. Il a proposé une série de changements drastiques au système judiciaire du pays peu de temps après son entrée en fonction en décembre. Son gouvernement a pris ses fonctions au lendemain des cinquièmes élections du pays en moins de quatre ans, toutes considérées comme des référendums sur son aptitude à occuper le poste de Premier ministre alors qu’il était jugé pour corruption.

Les manifestations de masse hebdomadaires ont conduit Netanyahu à suspendre la refonte en mars, mais il a décidé de relancer le plan le mois dernier après l’échec des pourparlers de compromis avec l’opposition politique.

Les lois proposées accorderaient aux législateurs un plus grand contrôle sur la nomination des juges et donneraient au parlement le pouvoir d’annuler les décisions des hautes cours et d’adopter des lois insensibles au contrôle judiciaire.

Le projet de loi qui fait son chemin au Parlement cette semaine éliminerait la capacité de la Cour suprême d’annuler les décisions du gouvernement qu’elle juge déraisonnables. Les juges ont utilisé cette « clause de raisonnabilité » pour annuler la nomination d’un allié clé de Netanyahu au poste de ministre de l’Intérieur après avoir accepté un accord de plaidoyer pour évasion fiscale en 2021.

Lui et ses alliés affirment que les mesures sont nécessaires pour freiner une Cour suprême trop militante composée de juges non élus. Les critiques disent que la refonte judiciaire concentrera le pouvoir entre les mains de Netanyahu et de ses alliés et sapera le système de freins et contrepoids du pays.

Ils disent également que Netanyahu a un conflit d’intérêts parce qu’il est jugé pour fraude, abus de confiance et acceptation de pots-de-vin.

Sam Mcneil, Associated Press