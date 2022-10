Des manifestants iraniens se rassemblent pour marquer les 40 jours depuis la mort de Mahsa Amini

Des centaines de manifestants ont envahi mercredi les rues d’une ville du nord-ouest de l’Iran pour marquer les 40 jours depuis la mort en détention de Mahsa Amini, 22 ans, dont la tragédie a déclenché le plus grand mouvement anti-gouvernemental d’Iran depuis plus d’une décennie.

Dans l’islam chiite – comme dans de nombreuses autres traditions – les décès sont à nouveau commémorés 40 jours plus tard, généralement avec une effusion de chagrin. Dans la ville natale kurde d’Amini, Saqez, berceau des troubles nationaux qui secouent actuellement l’Iran, des foules ont envahi le cimetière local et ont envahi sa tombe.

“Mort au dictateur !” les manifestants ont pleuré, selon des séquences vidéo qui correspondent aux caractéristiques connues de la ville et du cimetière d’Aichi.

Les femmes ont arraché leurs foulards ou hijabs et les ont agités au-dessus de leur tête. D’autres vidéos montraient une énorme procession se dirigeant le long d’une autoroute et à travers un champ poussiéreux vers la tombe d’Amini. Des fermetures de routes ont été signalées dans la région.

Le gouverneur du Kurdistan, Esmail Zarei Koosha, a insisté sur le fait que le trafic se déroulait normalement.

“La situation dans la province est complètement stable”, a-t-il dit.

Les médias publics ont annoncé que les écoles et les universités de la région du nord-ouest de l’Iran fermeraient, soi-disant pour freiner « la propagation de la grippe ».

Des balles anti-émeutes tirées sur des manifestants

Au centre-ville de Téhéran, la capitale, de grandes sections du grand bazar traditionnel ont fermé en solidarité avec les manifestations. Les foules ont applaudi et crié : « Liberté ! Liberté ! Liberté ! à travers le marché labyrinthique.

“Cette année est une année de sang!” ils ont aussi chanté. “[Supreme Leader Ayatollah Ali Khamenei] sera renversé !”

La police anti-émeute à moto était en force. Un grand groupe d’hommes et de femmes a défilé dans les rues, incendiant des poubelles et criant “Mort au dictateur!” alors que les voitures klaxonnaient leur soutien.

La police a tiré des balles anti-émeutes sur les manifestants dans les rues et pulvérisé des plombs vers le haut sur les journalistes filmant depuis les fenêtres et les toits. Des chants antigouvernementaux ont également retenti depuis le campus de l’Université de Téhéran.

Amini, détenue pour avoir prétendument violé le code vestimentaire strict du pays pour les femmes, reste le symbole puissant des manifestations qui ont posé l’un des défis les plus sérieux à la République islamique.

Avec le slogan #WomanLifeFreedom, les manifestations se sont d’abord concentrées sur les droits des femmes et le hijab obligatoire pour les femmes. Mais ils se sont rapidement transformés en appels à évincer les religieux chiites qui dirigent l’Iran depuis la révolution islamique de 1979.

Les manifestations ont également galvanisé les étudiants universitaires, les syndicats, les prisonniers et les minorités ethniques comme les Kurdes le long de la frontière entre l’Iran et l’Irak.

Des milliers estimés détenus

Depuis le début des manifestations, les forces de sécurité ont tiré à balles réelles et ont tiré des gaz lacrymogènes pour disperser les manifestations, tuant plus de 200 personnes, selon des groupes de défense des droits humains.

Un nombre incalculable de personnes ont été arrêtées, avec des estimations de plusieurs milliers. Les autorités judiciaires iraniennes ont annoncé cette semaine qu’elles traduiraient en justice plus de 600 personnes pour leur rôle dans les manifestations, dont 315 à Téhéran, 201 dans la province voisine d’Alborz et 105 dans la province sud-ouest du Khouzistan.

Le procureur de Téhéran, Ali Salehi, a déclaré à l’agence de presse officielle IRNA que quatre manifestants étaient accusés de “guerre contre Dieu”, passible de la peine de mort en Iran.

Les responsables iraniens ont imputé les manifestations à une ingérence étrangère, sans fournir de preuves.

La semaine dernière, l’Iran a imposé des sanctions à plus d’une douzaine de responsables, entreprises et institutions européens, y compris des chaînes étrangères en farsi qui ont largement couvert les manifestations, les accusant de “soutenir le terrorisme”. Les sanctions impliquent une interdiction d’entrée et de visa pour les membres du personnel en plus de la confiscation de leurs avoirs en Iran.

Deutsche Welle, le radiodiffuseur public allemand dont l’équipe farsi a été mise sur liste noire, a condamné mercredi cette décision “inacceptable”.

“Je m’attends à ce que les politiciens en Allemagne et en Europe augmentent la pression sur le régime”, a déclaré le directeur général de DW, Peter Limbourg.