Des manifestants iraniens se rassemblent pour marquer les 40 jours depuis la mort d’Amini

DUBAÏ, Émirats arabes unis – Des centaines de manifestants ont envahi mercredi les rues d’une ville du nord-ouest de l’Iran pour marquer le tournant décisif 40 jours après la mort en détention de Mahsa Amini, 22 ans, dont la tragédie a déclenché le plus grand mouvement antigouvernemental d’Iran depuis plus d’un an. décennie.