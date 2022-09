Des manifestants iraniens ont incendié un poste de police alors que les troubles liés à la mort de Mahsa Amini se propagent

Des manifestants iraniens ont incendié jeudi un poste de police.

La mort de Mahsa Amini suscite de la colère.

Jusqu’à présent, 10 personnes sont décédées.

Des manifestants à Téhéran et dans plusieurs autres villes iraniennes ont incendié des postes de police et des véhicules jeudi alors que les troubles déclenchés par la mort d’une femme détenue par la police des mœurs de la République islamique s’intensifiaient pour une sixième journée.

Mahsa Amini, 22 ans, est décédée la semaine dernière après avoir été arrêtée pour port de “tenue inadaptée” par la police des mœurs à Téhéran.

Elle est tombée dans le coma pendant sa détention. Les autorités ont déclaré qu’elles ouvriraient une enquête sur la cause du décès.

La mort d’Amini a déclenché une énorme colère dans la population et les pires manifestations en Iran depuis 2019. La plupart se sont concentrées dans les régions du nord-ouest peuplées de Kurdes, mais se sont propagées à la capitale et à au moins 50 villes et villages du pays, la police utilisant la force pour disperser les manifestants.

Dans le nord-est, des manifestants ont crié “Nous mourrons, nous mourrons mais nous récupérerons l’Iran” près d’un poste de police qui a été incendié, a montré une vidéo qui a été publiée sur un compte Twitter 1500tasvir, qui se concentre sur les manifestations en Iran et compte environ 100 000 abonnés.

Reuters n’a pas pu vérifier les images.

Un autre poste de police a été incendié dans la capitale Téhéran alors que les troubles se propageaient depuis le Kurdistan, la province natale d’Amini.

Les dirigeants iraniens craignent une reprise des manifestations de 2019 contre la hausse des prix de l’essence, les plus sanglantes de l’histoire de la République islamique. Reuters a fait état de 1 500 morts.

Les manifestants ont également exprimé leur colère contre le guide suprême iranien, l’ayatollah Ali Khamenei.

La violence en Iran a fait 10 morts. Reuter Capture d’écran vidéo, Reuters

Se référant au fils de Khamenei, qui, selon certains, pourrait succéder à son père au sommet de l’establishment politique iranien, une foule a été vue scandant à Téhéran :

Mojtaba, puisses-tu mourir et ne pas devenir le guide suprême.

Reuters n’a pas pu vérifier la vidéo.

Selon des informations du groupe de défense des droits kurdes Hengaw, que Reuters n’a pas pu vérifier, trois manifestants ont été tués par les forces de sécurité mercredi, portant le nombre de morts à 10.

Les responsables ont nié que les forces de sécurité aient tué des manifestants, suggérant qu’ils pourraient avoir été abattus par des dissidents armés.

En l’absence de signe d’apaisement des manifestations, les autorités ont restreint l’accès à Internet, selon les témoignages de Hengaw, d’habitants et de l’observatoire de la fermeture d’Internet NetBlocks.

La mort d’Amini a déclenché la fureur dans tout l’Iran sur des questions telles que les libertés dans la République islamique et une économie sous le choc des sanctions.

Les femmes ont joué un rôle de premier plan dans les manifestations, agitant et brûlant leurs voiles, certaines se coupant les cheveux en public.

Dans le nord de l’Iran, des foules armées de matraques et de pierres ont attaqué deux membres des forces de sécurité à moto sous les applaudissements de la foule, comme le montre une vidéo que Reuters n’a pas pu vérifier.