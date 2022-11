Des manifestants iraniens blessés forcés de fuir et de se soigner en se cachant à l’étranger

SULAIMANIYA, Irak – Lorsque Masoud, un programmeur informatique de 27 ans, est retourné dans sa maison familiale à Téhéran, saignant après avoir été abattu par les forces de sécurité avec des dizaines de billes de métal, son père l’a exhorté à se rendre à l’hôpital.

Aller à l’hôpital, cependant, pour les manifestants blessés lors des manifestations antigouvernementales qui ont balayé l’Iran, signifierait une arrestation presque certaine.

“Il a dit qu’ils vous mettraient en prison pour un an seulement et que ce serait bientôt fini”, a déclaré Masoud à propos des conseils de son père. “Mais tout le monde sait qu’on ne se fait pas emprisonner en Iran pendant un an seulement.”

Le New York Times n’utilise pas le nom complet de Masoud par crainte pour sa sécurité.

Les manifestations en Iran ont éclaté après la mort d’une jeune Iranienne, Mahsa Amini, en détention en septembre. Il est impossible d’estimer de manière fiable combien de personnes blessées lors des manifestations ont fui le pays car la plupart se sont cachées. Certains, comme Masoud, ont réussi à franchir les frontières terrestres vers l’Irak, y compris la région semi-autonome du Kurdistan irakien, ou ont pu prendre des vols au départ de l’Iran.