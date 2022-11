Des manifestants iraniens auraient incendié la maison ancestrale de l’ayatollah Khomeiny

Des clips vidéo montrant un incendie dans la maison ancestrale du défunt fondateur de la République islamique, l’ayatollah Ruhollah Khomeini, en Iran, sont apparus sur les réseaux sociaux, des militants affirmant qu’il avait été incendié par des manifestants.

Reuters a vérifié l’emplacement de deux clips vidéo en utilisant les arches et les bâtiments distinctifs qui correspondent aux images du fichier.

Cependant, l’agence de presse semi-officielle Tasnim a nié que la maison de Khomeiny ait été incendiée, affirmant qu’un petit nombre de personnes s’étaient rassemblées devant la maison.

Les vidéos des médias sociaux montrent des dizaines de personnes applaudissant alors qu’un éclair de feu se déclenche dans un bâtiment.

Reuters n’a pas pu vérifier de manière indépendante les dates de tournage des vidéos. Le réseau d’activistes 1500Tasvir a déclaré que l’incident s’était produit jeudi soir dans la ville natale de Khomeiny, Khomein, au sud de la capitale Téhéran.

La maison avait été transformée en musée.

“Le rapport est un mensonge”, a déclaré Tasnim. “Les portes de la maison du défunt fondateur de la grande révolution sont ouvertes au public.”

Khomeiny est retourné en Iran après 15 ans d’exil en 1979, après que le chef de longue date Shah Muhammad Reza Pahlavi ait quitté le pays face à une opposition croissante à son règne d’une décennie.

Khomeiny est mort en 1989.

Récits contradictoires de l’incident mortel d’Izeh

Le successeur de Khomeiny, l’ayatollah Ali Khamenei, a subi d’intenses pressions de la part de manifestations nationales appelant à la fin du régime clérical depuis la mort en septembre de la femme kurde iranienne Mahsa Amini alors qu’elle était détenue par la police des mœurs iranienne.

Des vidéos distinctes publiées par Tasvir prétendaient montrer des marcheurs dans plusieurs villes de la province du Sistan-Baloutchistan, y compris dans la capitale Zahedan, où les manifestants ont scandé “Mort à Khamenei”, et Chabahar, où les manifestants ont enlevé et piétiné le panneau d’une avenue portant le nom de l’ayatollah Khomeiny .

Les médias d’État ont déclaré que les autorités avaient organisé une cérémonie funéraire pour sept personnes tuées dans la ville d’Izeh, dans le sud-ouest, dans ce qu’elles ont décrit comme un acte terroriste.

Mais la mère d’une victime de 10 ans, Kian Pirfalak, pouvait être entendue sur des vidéos de médias sociaux accusant les forces de sécurité d’avoir tiré sur son fils.

Une vidéo publiée sur les réseaux sociaux et prétendant provenir des funérailles de Pirfalak montrait des manifestants scandant “Khamenei, nous vous enterrerons”.

Reuters n’a pas pu vérifier de manière indépendante l’authenticité de ces vidéos.

Du feu et de la fumée sont vus à Fuladshahr, dans la province d’Ispahan, en Iran, sur cette image fixe d’une vidéo sur les réseaux sociaux publiée vendredi et obtenue par Reuters (Reuters)

Vendredi, Tasnim a signalé des manifestants pro-gouvernementaux dans la ville de Mashhad, dans le nord-est du pays, où deux membres de la milice Basij ont été tués jeudi.

Deux agents du renseignement ont été tués dans des affrontements avec des manifestants jeudi soir, selon le site d’information des Gardiens de la révolution.

Il a également indiqué que trois autres gardiens de la révolution et un membre du Basij ont été tués à Téhéran, et qu’un Basiji et un membre de la police ont été tués au Kurdistan jeudi.