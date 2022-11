Des manifestants iraniens attaquent la maison d’enfance de Khomeiny alors que les troubles se propagent

Trois mois après le début d’un soulèvement national, les manifestants iraniens ont tourné leur fureur contre le fondateur de la révolution islamique et de la théocratie du pays, l’ayatollah Ruhollah Khomeini. Des manifestants ont incendié le musée de la maison d’enfance de M. Khomeiny, décédé en 1989, dans sa ville natale, Khomein, jeudi soir, vidéos montré. Des foules d’hommes ont écrasé et piétiné un panneau de rue portant son nom dans la ville de Khash, selon un vidéo mis en ligne. Et des parties du centre de théologie chiite où M. Khomeiny a nourri les graines de la révolution, dans la ville de Qom, ont été attaquées et enflammer. Malgré une répression meurtrière et des arrestations massives par les autorités, les manifestants iraniens ont maintenu des protestations intenses contre les dirigeants théocratiques et les forces de sécurité dominatrices du pays depuis des mois maintenant, dans un mouvement qui a transcendé les différences ethniques, de classe et politiques. Les femmes, en particulier, sont au premier plan des manifestations depuis leur début en septembre, déclenchées par la mort de Mahsa Amini, 22 ans, alors qu’elle était détenue par la police des mœurs du pays après de supposées violations des restrictions vestimentaires islamiques.

Ces derniers jours, les arrêts de travail et les grèves se sont également généralisés, signe d’une intensification de la pression sur le gouvernement. Dans plus d’une douzaine de grandes villes, dont la capitale, Téhéran, le commerce s’est pratiquement arrêté vendredi pour un quatrième jour consécutif, avec des magasins fermés et les bazars traditionnels, le cœur du commerce, fermés. De nombreux Iraniens ont rejoint le boycott cette semaine en ne faisant pas de shopping. “C’est un moment de rupture de tabou”, a déclaré Kian Tajbakhsh, un expert iranien qui enseigne les relations internationales à l’Université de Columbia, parlant des attaques contre l’héritage de M. Khomeiny et de la fermeture des bazars et des magasins. “Que cela conduise ou non à renverser le régime, nous avons franchi une ligne de discours public comme jamais auparavant, et il n’y a pas de retour à la façon dont les choses étaient.” Les manifestations et les affrontements se sont poursuivis vendredi à travers le pays alors qu’une nouvelle vague de colère a éclaté face au ciblage des enfants et des adolescents par les forces de sécurité. Des vidéos publiées sur les réseaux sociaux montraient des gens scandant dans les rues et sur les toits : « Nous ne voulons pas d’un régime tueur d’enfants ! Des villes à travers l’Iran ont été mêlées à des manifestations provoquées par la mort d’une jeune femme, Mahsa Amini, alors qu’elle était en garde à vue. Un soulèvement dirigé par des femmes : Retirant leur foulard légalement requis, les femmes iraniennes ont été au premier plan des manifestations, fournissant les images déterminantes du défi.

Désespoir économique : Alors que Les Iraniens ont une gamme de griefs parmi lesquels choisir, l’état déplorable de l’économie iranienne a été l’une des principales forces motrices des protestations.

Mémorial : Les services commémoratifs consécutifs pour Mme Amini et Nika Shakaram, dont la mort est devenue un symbole du soulèvement, semblent galvaniser les manifestants.

La répression : Des centaines de mineurs ont été arrêtés pour avoir rejoint les manifestations, et de nombreux autres sont morts dans la répression, selon des avocats et des militants des droits iraniens. Des groupes de défense des droits affirment qu’au moins 50 mineurs ont été tués depuis le début du soulèvement à la mi-septembre, et entre 500 et 1 000 mineurs seraient en détention, souvent enfermés dans des cellules avec des adultes. Mercredi soir, trois enfants faisaient partie des sept personnes tuées par balle dans la ville d’Izeh, un foyer ethniquement diversifié de manifestations et d’affrontements dans la province du Khouzistan, dans le sud-ouest du pays.

Kian Pirfalak, un garçon de 10 ans, a été tué lorsque la voiture de sa famille a essuyé des tirs d’armes automatiques, a déclaré sa mère ; et deux garçons de 14 ans, Artin Rahmani et Sepehr Maghsoudi, ont été abattus lors d’une manifestation, selon des témoins et un groupe de défense des droits humains. Les funérailles de Kian et Artin ont attiré des dizaines de milliers de personnes vendredi, les foules agitant leurs poings et scandant à l’unisson : “Nous reprendrons l’Iran !” et chantant un hymne de guerre, des vidéos ont été diffusées. Des groupes de défense des droits de l’homme ont déclaré que le corps de Sepehr avait été emporté par des fonctionnaires et n’était pas disponible pour l’enterrement immédiat traditionnel.