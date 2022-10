Des manifestants iraniens affrontent à nouveau la police dans une ville du sud-est

Commentez cette histoire Commentaire

DUBAÏ, Émirats arabes unis – Des manifestants en Iran ont affronté les forces de sécurité vendredi dans une ville du sud-est qui a connu des semaines de troubles au milieu de manifestations à l’échelle nationale après la mort en septembre d’une femme détenue par la police des mœurs du pays. La ville de Zahedan, où les manifestations ont été initialement déclenchées par des allégations de viol contre un policier, est devenue la zone de troubles la plus meurtrière après la mort de Mahsa Amini, 22 ans.

Les manifestations à l’échelle nationale ont fait rage à travers l’Iran, impliquant plus de 125 villes. Au moins 270 personnes ont été tuées et près de 14 000 ont été arrêtées, selon le groupe Human Rights Activists in Iran. Ils se sont également étendus au-delà des protestations contre le foulard obligatoire, ou hijab, pour les femmes en Iran, dans des rassemblements contre le système clérical iranien.

Les militants estiment qu’à Zahedan seulement, près de 100 personnes ont été tuées depuis qu’un rassemblement le 30 septembre a déclenché une violente réponse policière.

Les manifestations sont devenues la plus grande menace pour le gouvernement théocratique du pays depuis les manifestations du Mouvement vert de 2009. Les femmes continuent de retirer leur hijab lors des manifestations de rue alors que la pression internationale augmente sur le gouvernement iranien à propos de sa répression contre les manifestants.

Les vidéos des manifestations de vendredi à Zahedan autour de la grande mosquée Makki de la ville auraient inclus le bruit de coups de feu. Des images ultérieures ont montré des traînées de sang sur des carreaux et des empreintes de palmiers sanglantes dans la cour de la mosquée, des militants disant qu’ils craignaient que deux personnes n’aient été tuées.

Les autorités iraniennes n’ont pas immédiatement reconnu les violences de vendredi à Zahedan, une ville de la province iranienne du Sistan et du Balouchistan située à environ 500 kilomètres (310 miles) au sud-est de la capitale du pays, Téhéran.

Cependant, l’agence de presse publique IRNA a publié plus tôt vendredi une déclaration du conseil de sécurité de la province indiquant que le chef de la police de Zahedan et un autre responsable de la police avaient été limogés pour leur gestion de la manifestation du 30 septembre. La déclaration reconnaît pour la première fois que la police a tiré et tué des personnes qui priaient à l’époque dans une mosquée voisine.

La version du Conseil de sécurité de la manifestation alléguait que 150 personnes, dont des hommes armés, avaient attaqué un poste de police et tenté de s’en emparer pendant les manifestations.

Le “conflit armé et les tirs de la police ont malheureusement blessé et tué un certain nombre de fidèles et de passants innocents qui n’ont joué aucun rôle dans les troubles”, indique le communiqué.

Cependant, le communiqué affirme que seulement 35 personnes ont été tuées, tandis que les militants estiment qu’environ trois fois ce nombre ont été tués par les forces de sécurité, qui auraient également tiré sur des manifestants depuis des hélicoptères.

De nouvelles manifestations ont également eu lieu dans d’autres villes, notamment dans l’ouest de Baneh, jeudi soir. Les militants ont averti que d’autres avaient été tués par les forces de sécurité. Cependant, le gouvernement iranien n’a pas fourni de bilan global des morts des manifestations depuis des semaines.

La collecte d’informations sur les manifestations reste difficile. L’accès à Internet est interrompu depuis des semaines par le gouvernement iranien. Entre-temps, les autorités ont détenu au moins 46 journalistes, selon le Comité pour la protection des journalistes.

Les responsables iraniens, dont le guide suprême l’ayatollah Ali Khamenei, ont affirmé à plusieurs reprises que les ennemis étrangers du pays étaient derrière les manifestations en cours, plutôt que les Iraniens irrités par la mort d’Amini et les autres malheurs du pays.