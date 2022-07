Des manifestants irakiens prennent d’assaut le parlement (VIDÉOS)

Aucun législateur n’était présent pour la manifestation bruyante, qui s’est déroulée au milieu d’efforts au point mort pour former un nouveau gouvernement

Une grande foule de manifestants a fait irruption dans le bâtiment du parlement irakien, manifestant contre la corruption du gouvernement et un candidat au poste de Premier ministre nommé environ 10 mois après les dernières élections fédérales du pays.

Les manifestants ont été filmés alors qu’ils pénétraient dans le parlement mercredi après-midi, nombre d’entre eux portant des drapeaux irakiens et des portraits du populaire religieux chiite Muqtada al-Sadr, qui s’est éloigné de la politique mais reste influent. Le groupe était en grande partie composé de jeunes hommes et se comptait par centaines, selon Al Jazeera et d’autres médias régionaux.

كافيتيريا مجلس النواب العراقي تغص بالمتظاهرين#الشرقية_نيوز pic.twitter.com/axI6xMIJID — AlSharqiya TV – قناة الشرقية (@alsharqiyatv) 27 juillet 2022

Reportant de la capitale irakienne, Mahmoud Abdelwahed d’Al Jazeera a noté que les manifestants étaient venus de “beaucoup de villes,” et s’est rendu à Bagdad pour protester “des politiciens corrompus”. Des chants et des slogans contre un candidat au poste de Premier ministre récemment nommé, Mohammed Shia al-Sudani, ont également dominé l’événement. Ancien gouverneur et ministre, al-Sudani a récemment été choisi pour diriger une alliance politique connue sous le nom de Cadre de coordination, composée de partis plus étroitement alignés sur l’Iran.

La faction d’Al-Sadr, qui a remporté une grande partie des 329 sièges du parlement irakien à la suite des dernières élections fédérales d’octobre, s’oppose depuis longtemps à l’influence étrangère dans le pays, y compris de l’Iran et des États-Unis.

Aucun député n’était dans le bâtiment lorsque les manifestants ont fait irruption dans la zone verte fortement fortifiée de Bagdad, et bien que les médias locaux aient suggéré que les manifestants aient été accueillis par la police anti-émeute et des canons à eau plus tôt dans la journée, ils auraient rencontré peu de résistance alors qu’ils se rapprochaient du parlement.

Le Premier ministre Mustafa al-Kadhimi – qui est resté au pouvoir malgré les tentatives retardées de former une nouvelle coalition depuis les dernières élections – a exigé que les manifestants “retirer immédiatement” de la zone, avertissant que les forces de sécurité défendraient « institutions étatiques et missions étrangères » et “prévenir toute atteinte à la sécurité et à l’ordre.”

Quelques heures après le coup d’envoi de la manifestation, al-Sadr lui-même s’est rendu sur Twitter pour exhorter ses partisans à “Rentrez sains et saufs dans vos foyers”, disant que leur message avait été reçu par le gouvernement. Peu de temps après, les manifestants ont commencé à quitter le bâtiment, certains escortés par les forces de sécurité, tandis que d’autres ont été vus scandant et chantant dans les rues alors qu’ils sortaient de la zone verte.