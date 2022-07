Des manifestants irakiens prennent à nouveau d’assaut le parlement (VIDEO)

Des centaines de manifestants ont violé le parlement pour la deuxième fois en une semaine alors que les troubles antigouvernementaux se poursuivent

Une grande foule de manifestants a pris d’assaut la zone verte fortement gardée de Bagdad et a de nouveau fait irruption dans le parlement irakien samedi. Les manifestants exprimaient leur mécontentement “la classe politique corrompue” et un candidat au poste de premier ministre dont la nomination quelque dix mois après les dernières élections fédérales a déclenché une crise politique.

Des manifestants ont été vus en train d’utiliser des cordes pour faire tomber de grandes dalles de béton entourant la zone verte, un quartier abritant des bâtiments gouvernementaux et des missions étrangères, y compris l’ambassade des États-Unis, des images de la scène montrent.

Les forces de sécurité irakiennes ont tiré des canons à eau, des grenades lacrymogènes et des grenades assourdissantes sur la foule, mais n’ont finalement pas réussi à la repousser, et les manifestants ont envahi le bâtiment du parlement.

استخدام خراطيم المياه لمنع المتظاهرين من التسلق على حواجز المنطقة الخضراء ف #بغداد #الشرقية_نيوز pic.twitter.com/XlsnYp7kTA — AlSharqiya TV – قناة الشرقية (@alsharqiyatv) 30 juillet 2022

“Tout le monde est avec toi Sayyid Muqtada,” les foules ont été entendues chanter, faisant référence au religieux chiite populaire Muqtada al-Sadr. Les manifestants ont été vus portant des drapeaux irakiens et des portraits du religieux.

“Nous sommes venus aujourd’hui pour éliminer la classe politique corrompue et l’empêcher de tenir une session parlementaire, et pour empêcher le Cadre de former un gouvernement”, a déclaré un manifestant à AP, faisant référence à une alliance politique connue sous le nom de Cadre de coordination, qui a récemment nommé l’ancien gouverneur et ministre Mohammed Shia al-Sudani au poste de Premier ministre.

Contrairement à l’alliance Framework, qui est composée de partis étroitement alignés sur l’Iran, le mouvement d’al-Sadr s’oppose depuis longtemps à toute influence étrangère dans le pays, y compris de l’Iran et des États-Unis.

Alors que l’ecclésiastique s’est éloigné de la politique, il reste influent et sa faction a remporté une large part des 329 sièges du parlement irakien lors des élections fédérales d’octobre dernier. Cependant, la faction a quitté les pourparlers sur la formation du gouvernement en juin, donnant à l’alliance-cadre la majorité nécessaire pour aller de l’avant avec la sélection d’un Premier ministre après une dizaine de mois d’incertitude politique.

L’infraction de samedi était le deuxième incident de ce type en l’espace d’une semaine. Mercredi, des dizaines de partisans d’al-Sadr ont pris d’assaut la zone verte et sont entrés dans le bâtiment du parlement pour protester contre les mêmes problèmes d’un soi-disant “corrompu” classe politique et le candidat PM controversé.