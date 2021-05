Des manifestants irakiens auraient incendié le consulat iranien au milieu de la fureur suscitée par l’assassinat d’un activiste (VIDEOS)

Militant anti-gouvernemental de premier plan, Al-Wazni a vivement critiqué l’influence iranienne en Irak. Il a survécu à une tentative d’assassinat lors de violentes manifestations antigouvernementales en 2019, mais a été tué par un inconnu dimanche matin, devant son domicile dans la ville de Karbala.

Les autorités locales se sont engagées à trouver et à traduire en justice l’assassin d’Al-Wazni, mais les militants ont déjà blâmé les milices iraniennes pour ce meurtre. «Honte au gouvernement corrompu de ne pas être en mesure de protéger les militants pacifiques des milices armées malhonnêtes soutenues par l’Iran» La militante américaine Raya Barazanji tweeté.

Les manifestants ont attaqué le consulat iranien lors des manifestations de 2019 et étaient de retour dans les rues quelques heures après la mort d’Al-Wazni dimanche.

Une séquence vidéo montre une foule en colère bloquant les routes et mettant le feu. Un bâtiment, apparemment le consulat iranien, est vu entouré de manifestants avec son mur d’enceinte battu et en feu.

Des manifestants en colère à Wasit, en Irak, se rassemblent pour protester contre l’assassinat d’Ihab Al-Wazni, un éminent activiste irakien à Karbala pic.twitter.com/6I7OyN4tc4 – Steven Nabil (@thestevennabil) 9 mai 2021

Des rapports d’activistes affirment que les forces de sécurité du bâtiment ont utilisé des balles réelles pour repousser les manifestants, et des affrontements entre les manifestants et ces forces ont été signalés. Des coups de feu peuvent être entendus dans les clips vidéo, mais on ne sait toujours pas si quelqu’un a été blessé ou tué.

Des manifestations similaires ont été signalées dans les villes de Nasiriyah, Najaf, Wasit et d’autres endroits.

Vous aimez cette histoire? Partagez le avec un ami!