Des manifestants hurlants interrompent le discours de Biden (VIDEO)

Les militants hurlants ont manifesté contre les combustibles fossiles alors que le président américain s’exprimait lors d’une conférence sur le climat en Égypte

Le président américain Joe Biden a été interrompu par des cris de manifestants lors d’un discours à la conférence de l’ONU sur le climat COP27 en Égypte vendredi. Alors que Biden se vantait de sa politique verte, les manifestants ont exigé la fin de l’utilisation des combustibles fossiles.

Trébuchant sur ses paroles, Biden a déclaré à la foule à Charm el-Cheikh que son administration s’était engagée à faire “changements transformationnels” pour réduire les émissions de carbone. Alors qu’il poursuivait en décrivant sa vision des États-Unis comme « un leader mondial engagé et digne de confiance sur le climat », une série de cris et de hurlements simiens l’interrompit.

MAINTENANT – Biden dit qu’il est déterminé à apporter des “changements transformationnels”, puis un son étrange interrompt brièvement son discours lors du “sommet sur le climat” COP27 en Égypte. pic.twitter.com/6eXEt6gEOH – Le Chapelier Fou (@GeraldAvery17) 11 novembre 2022

Les bruits provenaient d’un groupe de militants, qui se sont levés sur leurs chaises et ont déployé une banderole indiquant “Les gens contre les combustibles fossiles.”

CLIP: Des manifestants lors du président Biden #COP27 parole. pic.twitter.com/pk6YAudSo5 – CSPAN (@cspan) 11 novembre 2022

Les manifestants ont été escortés hors de l’auditorium et Biden a terminé son discours. Dans son allocution, le président américain a vanté ses investissements dans les énergies vertes, la nouvelle réglementation de son administration sur le méthane, ainsi que son intention de dépenser 500 millions de dollars pour des projets climatiques dans des pays étrangers, dont 250 millions de dollars en Égypte.

Alors que les conférences annuelles de l’ONU sur le changement climatique sont l’occasion pour les dirigeants mondiaux de se réengager envers les objectifs d’émissions de l’organisation, elles sont boudées par des écologistes plus radicaux. L’activiste suédoise Greta Thunberg, par exemple, a décrit les réunions annuelles comme une “escroquerie” et un exemple de “l’écoblanchiment” – ou une tentative des politiciens de se présenter faussement comme respectueux de l’environnement.

Bien que Biden représente le deuxième plus grand pays émetteur de carbone au monde, les dirigeants des premier et troisième émetteurs – la Chine et l’Inde respectivement, selon les chiffres de l’ONU – ont sauté le sommet de cette année.