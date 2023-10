Des manifestants furieux ont incendié la tour de garde de l’ambassade américaine au Liban alors que la colère s’empare du Moyen-Orient avant la visite de Biden en Israël

Des centaines de manifestants ont incendié la tour de garde de l’ambassade américaine à Beyrouth, au milieu des inquiétudes croissantes concernant la visite du président Biden en Israël alors qu’un conflit brutal continue de ravager le Moyen-Orient.

La manifestation a eu lieu après qu’un hôpital géré par le Hamas dans la bande de Gaza a été touché par une roquette mardi, faisant au moins 500 morts.

Plus de 100 manifestants encerclaient l’ambassade américaine en brandissant des drapeaux palestiniens, selon Reuters.

La manifestation a été motivée par une déclaration du Hezbollah appelant les gens du monde arabe à manifester devant les ambassades israéliennes.

Suite à l’appel du Hezbollah, des centaines de manifestants se sont affrontés avec les forces de sécurité libanaises devant l’ambassade américaine à Awkar, dans la banlieue de Beyrouth, où les manifestants ont lancé des pierres et incendié un bâtiment, selon l’AFP.

Les manifestants ont également lancé des pierres et des cocktails Molotov lors des manifestations, ce qui a incendié la tour de garde.

Des gaz lacrymogènes ont également été déployés à proximité de l’ambassade, a rapporté Fox News.

Israël a nié toute responsabilité dans l’explosion de l’hôpital al-Ahli et a imputé au Hamas l’échec du lancement de roquettes qui a fait fuir des centaines de personnes.

L’armée israélienne a déclaré qu’elle disposait de preuves prouvant qu’elle n’était pas à l’origine de la frappe aérienne sur l’hôpital de Gaza, avant de diffuser des images aériennes avant et après l’explosion.

Un porte-parole de l’armée israélienne, le contre-amiral Daniel Hagari, a déclaré : « Nous courons dessus parce que quelqu’un fait un faux sur nous, sur Israël ».

Des centaines de personnes se sont également rassemblées devant l’ambassade de France à Beyrouth, brandissant des drapeaux du Hezbollah et jetant des pierres qui se sont accumulées devant l’entrée principale de l’ambassade.

Mardi, le secrétaire d’État américain Antony Blinken a annoncé que Biden « entendrait d’Israël ce dont il a besoin pour défendre son peuple ».

Blinken a ajouté que le président apprendra comment Israël opérera de manière à minimiser les pertes civiles et à permettre l’assistance humanitaire à Gaza – sans apporter aucun bénéfice à l’organisation terroriste Hamas.

Biden devrait arriver à Tel Aviv aujourd’hui dans ce qui sera sa démonstration publique de soutien à Israël la plus énergique depuis que le Hamas a déclenché ses horreurs pour la première fois lors d’un festival de musique dans le sud d’Israël le 7 octobre.

Pendant ce temps, l’armée américaine a augmenté sa puissance de feu dans la région, cherchant à empêcher l’Iran et d’autres groupes soutenus par l’Iran de s’impliquer dans le conflit.

L’empire américain de l’acier comprend un réseau de bases au Moyen-Orient comptant 2 000 soldats, 2 400 Marines et 13 navires de guerre désormais en alerte.

Les États-Unis ont également demandé à quelque 2 000 soldats d’être prêts à être déployés dans les 24 heures s’ils en sont informés – au lieu des 96 heures habituelles – et pourraient inclure des unités fournissant une assistance, notamment une aide médicale, si nécessaire, a déclaré lundi un responsable américain.

Les États-Unis ont autorisé mardi le personnel non essentiel et leurs familles à quitter leur ambassade près de Beyrouth, invoquant la situation sécuritaire imprévisible au Liban en raison de la guerre entre Israël et le Hamas.

Le Département d’État a également relevé son avis aux voyageurs pour le Liban du niveau trois, émis en juillet, au niveau quatre le plus élevé disponible, car il demande aux Américains d’éviter le pays.

« Ne voyagez pas au Liban en raison de la situation sécuritaire imprévisible liée aux échanges de roquettes, de missiles et d’artillerie entre Israël et le Hezbollah ou d’autres factions militantes armées », a déclaré mardi le Département d’État dans un communiqué.

Le Hamas a lancé un massacre sanglant en Israël le 7 octobre, au cours duquel des terroristes ont abattu, poignardé et brûlé vif plus de 1 400 personnes, pour la plupart des civils.

Sous le choc de la pire attaque de son histoire, Israël a lancé une vague de frappes aériennes de représailles contre la bande de Gaza, tuant environ 3 000 personnes, pour la plupart des civils.

Le Hezbollah basé au Liban, qui comme le Hamas est soutenu par l’Iran, a depuis été impliqué dans une série d’incidents de représailles le long de la frontière sud-libanaise avec Israël.

Après l’explosion meurtrière qui a ravagé l’hôpital de Gaza mardi, le Hezbollah a appelé à une « journée de colère ».

Israël et les Palestiniens ont échangé la responsabilité de l’explosion, même si aucune des affirmations n’a pu être vérifiée de manière indépendante.

L’armée israélienne a déclaré que les rapports des services de renseignement révèlent qu’une roquette du Jihad islamique a raté son tir et a touché l’hôpital.

Mais un porte-parole du Jihad islamique – un groupe qui prétend combattre Israël aux côtés du Hamas – a déclaré que cela était « complètement incorrect » et a accusé Tsahal d’« avoir tenté de couvrir le crime et le massacre horribles qu’ils ont commis ».

Depuis le 7 octobre, des tirs le long de la frontière israélo-libanaise ont tué au moins 18 personnes côté libanais, pour la plupart des combattants, mais aussi un journaliste de Reuters et deux civils.

Au moins trois personnes ont été tuées du côté israélien.

La France a également exhorté ses citoyens à éviter de se rendre au Liban, tandis que plusieurs compagnies aériennes occidentales ont suspendu leurs vols.

Le ministère britannique des Affaires étrangères a demandé à ses ressortissants au Liban de « réfléchir à la nécessité de rester et, dans le cas contraire, de partir par des moyens commerciaux tant qu’ils sont encore disponibles ».

Le Canada, l’Espagne, l’Allemagne et l’Australie ont également émis des avertissements aux voyageurs.

