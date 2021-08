Des manifestants frappent les rues de Beyrouth alors que le Liban célèbre le premier anniversaire de l’explosion dévastatrice du port (VIDEOS)

Des manifestations de masse ont frappé mercredi les rues de la capitale libanaise, qui a marqué un an depuis l’explosion qui a rasé le port de Beyrouth et détruit des parties de la ville.

Les manifestants ont défilé dans la ville, réclamant justice pour les victimes et appelant à punir les responsables de la catastrophe.

Des manifestants ont été vus portant des banderoles avec des photos des victimes de l’explosion, au milieu d’une mer de drapeaux nationaux du pays.

نقابتي المهندسين والمهندسات والمحامين والمحاميات من نقابات المهن الحرة، اهالي ضحايا جريمة #٤_آبpic.twitter.com/zH0YNu71r1 – Adham Hassanieh الحسنية (@AdhamMG) 4 août 2021

Les manifestants ont été accueillis et acclamés par les habitants de la ville, qui ont scandé des messages de soutien depuis leurs fenêtres, selon des images de la scène.

Solidarité du bâtiment environnant pour le #BeirutExplosion Mars – scandant que Liban, Beyrouth se relèvera ❤️ pic.twitter.com/pk7d0DKxIU – Bel Trew (@Beltrew) 4 août 2021

Bien que les forces de l’ordre n’aient pas été vues autour de la marche elle-même, des images dramatiques circulant en ligne prétendent montrer l’armée du pays en train de contrôler les véhicules et de détenir des militants se dirigeant vers le centre-ville de Beyrouth pour participer aux manifestations.

الذوق. الجيش السيارات القادمة الى بيروت. ل الناشط ايلي هيكل. ما وصلني #٤_آب#انفجار_مرفأ_بيروتpic.twitter.com/6o5T6MW4Rz – Salman Andary (@salmanonline) 4 août 2021

Un rassemblement séparé a eu lieu près des ruines du port de la ville, avec plusieurs centaines de manifestants présents. Le rassemblement devrait prendre de l’ampleur à mesure que les marcheurs atteindront l’emplacement.

L’explosion, qui est devenue l’une des explosions non nucléaires les plus puissantes jamais enregistrées, a secoué la ville le 4 août 2020. L’explosion s’est produite dans l’un des entrepôts du port de Beyrouth, qui stockait quelque 2 750 tonnes de nitrate d’ammonium, un produit hautement explosif composé largement utilisé dans les engrais et les bombes. Le composé, saisi d’un navire arrêté, est resté dans l’entrepôt pendant six ans avant la catastrophe.

Quelque 218 personnes ont été tuées par l’explosion, tandis que plus de 7 500 ont subi des blessures non mortelles. L’explosion a détruit le port de la ville, coulant plusieurs navires et envoyant une puissante onde de choc à travers la ville, qui a gravement endommagé des centaines de bâtiments industriels et résidentiels.

Malgré l’impact dévastateur de l’explosion, personne n’a été tenu pour responsable de la catastrophe. L’enquête bâclée a également suscité une condamnation internationale, le groupe de défense des droits humains Amnesty International accusant les autorités du pays de « obstruer sans vergogne » l’enquête.

« Les autorités libanaises ont promis une enquête rapide ; au lieu de cela, ils ont effrontément bloqué et bloqué la justice à chaque instant, malgré une campagne inlassable pour la justice et la responsabilité pénale des survivants et des familles des victimes », a déclaré le groupe avant le sinistre anniversaire.

Vous pensez que vos amis seraient intéressés ? Partagez cette histoire !