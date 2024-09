Des manifestants envahissent les magasins Apple du monde entier le jour du lancement de l’iPhone 16

Vendredi, les clients du monde entier se sont rués dans les magasins Apple Store pour acheter l’iPhone 16 le jour de son lancement. Mais dans plus d’une douzaine de villes, les clients ont été confrontés à des manifestations organisées par des employés actuels et anciens d’Apple.

Les manifestants, brandissant des pancartes et des banderoles affirmant qu’Apple « profite du génocide », ont exigé qu’Apple cesse s’approvisionner en cobalt de la République démocratique du Congo, où se trouvent des mines connu pour conditions dangereuses, bas salaires, recours fréquent au travail des enfants et violations des droits de l’homme.

Apple a déclaré qu’elle ne s’approvisionnait pas en minéraux provenant de mines dans lesquelles ces conditions se produisent. il a dit qu’il existe des « défis » dans le suivi de ses chaînes d’approvisionnement en minéraux. En 2022, ce suivi a conduit l’entreprise à supprimer 12 fournisseursLe gouvernement du Congo récemment interrogé l’entreprise en relation avec d’éventuels « minéraux du sang » dans sa chaîne d’approvisionnement.

Les manifestants ont également demandé à Apple de rompre son silence sur la guerre en cours à Gaza, qui a été appelé un génocide par certains experts des droits de l’homme.

Les manifestations, qui ont eu lieu dans dix pays, ont été principalement organisées par Apples Against Apartheid, un groupe composé de cinq employés actuels d’Apple et d’une douzaine d’anciens employés d’Apple. Ils ont principalement occupé des postes de vente au détail dans les Apple Stores.

Le groupe, initialement appelé Apples4Ceasefire, s’est associé à l’organisation Friends of the Congo et à des groupes d’activistes locaux dans des villes du monde entier. Des publications sur les réseaux sociaux montrent des manifestants brandissant des banderoles devant les magasins Apple à Bristol, En lisantLondres, Tokyo, BruxellesLe Cap, AmsterdamVille de Mexico, Montréalet Cardiff. Aux États-Unis, des manifestations ont eu lieu dans le magasin phare d’Apple sur la Cinquième Avenue à Manhattan, ainsi qu’à Palo Alto et Berkeley.

La plupart de ces manifestations ne comptaient que quelques participants, brandissant souvent de grandes banderoles et de grands drapeaux de la République démocratique du Congo et de la Palestine. La plupart des manifestants présents n’étaient pas eux-mêmes des employés d’Apple.

La plus forte participation a eu lieu à Berlin, où plus de trois douzaines de personnes ont participé à la manifestation. Les manifestants ont scandé des slogans derrière une barricade qui les a éloignés de l’Apple Store. Des images montrent des policiers éloignant les manifestants et arrêtant une personne portant un keffieh. Tariq Ra’Ouf, l’un des principaux organisateurs d’Apples Against Apartheid, a déclaré à WIRED que cinq manifestants ont été arrêtés.

Ra’Ouf a travaillé dans un Apple Store de Seattle pendant 12 ans avant d’être licencié en juillet. Ils affirment avoir été licenciés pour un « détail technique » qui, selon eux, « aurait dû être un avertissement pour mauvaise conduite ». Ils pensent que leur licenciement était probablement une mesure de représailles pour avoir publiquement défié l’entreprise sur « les préjugés anti-palestiniens et le racisme ». Apple n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaires sur la manifestation ou sur les allégations de Ra’Ouf.

« L’idée est de leur apporter cela en tant que consommateurs, et donc de perturber leur plus grand jour de l’année autant que possible », explique Ra’Ouf à WIRED. « Nous voulons [them] pour évaluer combien d’argent ils gagnent le jour du lancement et combien de téléphones ils sont capables de vendre, et leur montrer de manière visible qu’il y a beaucoup de soutien pour ces communautés qu’ils ignorent tout simplement.