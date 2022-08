Des manifestants encerclent le parlement néo-zélandais

Une foule massive de manifestants est descendue dans la rue pour dénoncer les mandats restants de Covid

Un grand groupe de manifestants a convergé autour du parlement néo-zélandais pour condamner la réponse du gouvernement à la pandémie de Covid-19, attirant une forte réponse policière et une foule de contre-manifestants.

L’action de mardi a vu environ 2 000 personnes se rassembler au bâtiment du parlement à Wellington, selon l’Associated Press, qui a noté que les forces de l’ordre avaient fait des préparatifs dans la région pour empêcher tout trouble majeur, bloquant les routes, érigeant des barricades et empêchant les manifestants d’amener des structures sur les sols.

Des images censées montrer la marche de protestation en route vers le Parlement, ainsi qu’une foule déjà rassemblée là-bas, ont circulé en ligne, et beaucoup ont vu agiter des drapeaux, des pancartes et des bannières néo-zélandais.

Je suppose plutôt 5-10 000 mais je ne suis pas un expert. Plus de 1000 en tout cas. #parliamentprotest2 #nzpol pic.twitter.com/Ya4i23rSB1 — Ani O’Brien (@aniobrien) 23 août 2022

La Première ministre Jacinda Ardern a déclaré qu’elle n’avait pas l’intention de dialoguer avec ses détracteurs, mais a exhorté les manifestants à rester “pacifique et licite”.

Alors qu’une manifestation similaire il y a environ six mois a conduit à une occupation prolongée du terrain du Parlement, de nombreux manifestants qui ont parlé à l’AP ont déclaré qu’ils n’avaient pas l’intention de rester et qu’ils étaient simplement là pour exprimer leur mécontentement face à la gestion de la pandémie par le gouvernement. Bien que l’action du début de cette année ait été explicitement centrée sur les mandats de Covid en place à l’époque, la manifestation de mardi semblait plus motivée par une colère persistante face à l’épreuve, car de nombreuses restrictions ont depuis été levées à quelques exceptions près.

SE PASSE MAINTENANT : Des milliers de personnes se rassemblent dans la capitale pour une manifestation de masse contre le gouvernement néo-zélandais. Rendez-vous sur https://t.co/YZ93z22GkP pour une couverture complète en direct tout au long de la journée. pic.twitter.com/93iYNZQp2S – Avi Yemini (@OzraeliAvi) 22 août 2022

Une contre-manifestation qui se compterait par centaines aurait également pris le parlement pour affronter les autres manifestants, un participant ayant déclaré à l’AP “Je n’ai que du respect pour les mandats, pour les vaccinations, pour la façon dont les prestataires de santé ont géré tout cela.”

Selon la police, il n’y a eu aucun rapport immédiat de violence ou de troubles graves lors de la manifestation de mardi, contrairement aux manifestations précédentes plus tôt cette année qui ont entraîné des affrontements de rue avec la police, des actes de vandalisme et même des incendies criminels.