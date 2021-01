Se lancer les uns les autres avec des boules de neige est très amusant et littéralement le seul sport que l’on puisse se permettre lorsque tout autour est recouvert d’une couverture blanche. Cependant, le sport a été utilisé comme mode de protestation en Russie par ceux qui cherchaient à libérer le leader de l’opposition Alexei Navalny. Les manifestants ont lancé des boules de neige sur la police alors qu’ils demandaient la libération de Navalny.

La vidéo de la manifestation unique a été partagée par un journaliste sur Twitter montrant des flics lancés avec des boules de neige. La forme de protestation semblait totalement inoffensive, la police n’ayant pas non plus recours au mode offensif.

Pendant ce temps, la police russe a arrêté plus de 3 000 personnes samedi dans le cadre de manifestations nationales exigeant la libération de Navalny. Il est considéré comme l’ennemi le plus important du Kremlin, selon un groupe qui compte les détentions politiques.

Les manifestations dans des dizaines de villes à des températures aussi basses que moins -50 ° C (moins -58 ° F) ont montré comment Navalny a construit une influence bien au-delà des centres politiques et culturels de Moscou et de Saint-Pétersbourg.

À Moscou, environ 15 000 manifestants se sont rassemblés sur et autour de la place Pouchkine dans le centre-ville, où des affrontements avec la police ont éclaté et des manifestants ont été grossièrement traînés par des agents anti-émeute casqués vers des bus de police et des camions de détention. Certains ont été battus à coups de matraque. L’épouse de Navalny, Yulia, faisait partie des personnes arrêtées.

Certains sont ensuite allés manifester près de la prison où est détenu Navalny. La police y a procédé à un nombre indéterminé d’arrestations. Les manifestations se sont étendues sur le vaste territoire de la Russie, de la ville insulaire de Yuzhno-Sakhalinsk au nord du Japon et de la ville sibérienne orientale de Iakoutsk, où les températures ont plongé à moins 50 degrés Celsius, jusqu’aux villes européennes les plus peuplées de Russie. Navalny et sa campagne anti-corruption ont construit un vaste réseau de soutien malgré la répression officielle du gouvernement et étant systématiquement ignorés par les médias d’État.

« La situation est de pire en pire, c’est une anarchie totale », a déclaré Andrei Gorkyov, un manifestant à Moscou. « Et si nous gardons le silence, cela durera pour toujours. »

Le groupe OVD-Info, qui surveille les arrestations politiques, a déclaré qu’au moins 1 167 personnes ont été détenues à Moscou et plus de 460 lors d’une autre grande manifestation à Saint-Pétersbourg.

Navalny a été arrêté le 17 janvier à son retour d’Allemagne à Moscou, où il avait passé cinq mois à se remettre d’un grave empoisonnement aux agents neurotoxiques qu’il attribue au Kremlin et que les autorités russes nient. Les autorités affirment que son séjour en Allemagne a enfreint les conditions d’une condamnation avec sursis dans une condamnation pénale de 2014, tandis que Navalny a déclaré que la condamnation était pour des chefs d’accusation inventés.

Le militant de 44 ans est bien connu au niveau national pour ses rapports sur la corruption qui a prospéré sous le gouvernement du président Vladimir Poutine.

(Avec les entrées d’AP)