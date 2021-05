Des manifestants en Jordanie marchent vers la frontière israélienne pour soutenir les Palestiniens.

AMMAN, Jordanie – Des milliers de manifestants en Jordanie, le voisin occidental d’Israël, ont marché vers la frontière vendredi matin, scandant des slogans en solidarité avec les Palestiniens et agitant des drapeaux palestiniens alors que les gardes de la police anti-émeute jordanienne les encerclaient.

« Nous sommes ici. Soit nous descendons, soit ils devront nous ramener », ils chanté, des vidéos publiées sur les réseaux sociaux ont été diffusées. «En Palestine, en Palestine. Nous allons en Palestine. Nous allons par millions en martyrs en Palestine.

Arrivés dans des bus et des voitures, les manifestants ont appelé le gouvernement jordanien à ouvrir la frontière, où il a renforcé la sécurité ces derniers jours dans un conflit croissant entre Israël et les Palestiniens. Avant que les manifestants puissent atteindre la ligne de démarcation, cependant, la police anti-émeute bloqué leur chemin, des vidéos et des photos de médias sociaux sur les lieux ont été montrées.

Les Jordaniens ont été protestant près de l’ambassade d’Israël à Amman pendant plusieurs jours, quelques-unes des plus grandes expressions de solidarité pour les Palestiniens dans une région qui a autrement réagi légèrement, voire pas du tout, à la flambée de violence. Les manifestants ont appelé le gouvernement à expulser l’ambassadeur israélien.