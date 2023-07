Des manifestants en Irak prennent d’assaut l’ambassade de Suède au milieu du tollé suscité par l’incendie prévu du Coran à Stockholm

Des manifestants irrités par l’incendie d’un exemplaire du Coran ont pris d’assaut l’ambassade de Suède à Bagdad tôt jeudi, pénétrant par effraction dans l’enceinte et allumant un petit incendie.

Des vidéos en ligne montraient des manifestants au poste diplomatique agitant des drapeaux et des pancartes montrant l’influent religieux chiite irakien et dirigeant politique Muqtada al-Sadr. Il n’était pas clair s’il y avait du personnel à l’intérieur du complexe à l’époque.

Le ministère suédois des Affaires étrangères n’a pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires.

Les vidéos montraient des dizaines d’hommes escaladant la clôture du complexe, avec le son d’eux essayant de casser une porte d’entrée. Un autre a montré ce qui semblait être un petit feu allumé.

D’autres images montraient des hommes, certains torse nu dans la chaleur de l’été, à l’intérieur de ce qui semblait être une pièce de l’ambassade, une alarme audible en arrière-plan.

Vendredi, des manifestants escaladent une clôture près de l’ambassade de Suède à Bagdad. (Ahmed Saad/Reuters)

D’autres ont ensuite effectué des prières avant l’aube à l’extérieur de l’ambassade.

Le ministère irakien des Affaires étrangères a publié une déclaration condamnant l’attaque.

« Le gouvernement irakien a chargé les autorités de sécurité compétentes de mener une enquête urgente et de prendre les mesures de sécurité nécessaires afin de découvrir les circonstances de l’incident et d’identifier les auteurs de cet acte et de les tenir responsables conformément à la loi », a indiqué le ministère.

La police irakienne et les médias d’État n’ont pas immédiatement reconnu l’attaque.

Anciens incendies du Coran en Suède

Les manifestations ont commencé après qu’un homme eut projeté, sous protection policière, de brûler un exemplaire du Coran et de la Torah, le livre saint juif, devant l’ambassade d’Israël à Stockholm ce samedi. Cependant, l’homme aurait abandonné son plan le lendemain.

Le droit d’organiser des manifestations publiques est fort en Suède et protégé par la constitution. Les lois sur le blasphème ont été abandonnées dans les années 1970.

Pour les musulmans, brûler le Coran représente une profanation blasphématoire du texte sacré de leur religion. Les incendies de Coran dans le passé ont déclenché des protestations dans le monde musulman, certaines devenant violentes.

Le mois dernier, un immigrant chrétien irakien a brûlé un Coran devant une mosquée de Stockholm pendant la grande fête musulmane de l’Aïd al-Adha, déclenchant une condamnation généralisée dans le monde islamique. Une manifestation similaire d’un militant d’extrême droite a eu lieu devant l’ambassade de Turquie plus tôt cette année, compliquant les efforts de la Suède pour convaincre la Turquie de la laisser rejoindre l’OTAN.

En juin, des manifestants ont pris d’assaut l’ambassade de Bagdad pendant la journée à cause de l’incendie du Coran. Une autre journée de protestations a vu des milliers de manifestants dans les rues du pays. Les manifestants ont ensuite, ainsi que jeudi matin, appelé les responsables irakiens à expulser l’ambassadeur de Suède en Irak.