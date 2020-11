Des manifestants en Irak descendent dans la rue pendant une pandémie

Selon les chiffres du ministère de la Santé, plus de 12 000 personnes sont décédées du virus en Irak, sur 544 000 cas confirmés. Les taux d’infection quotidiens sont en moyenne de 2 400 cas par jour, mais les professionnels de la santé disent que ce nombre pourrait être plus élevé, car de nombreux Irakiens présentant des symptômes choisissent de rester chez eux et d’éviter les hôpitaux pour se faire dépister.