Des manifestants en Équateur attaquent un convoi militaire et policier

Espace réservé pendant le chargement des actions d’article

QUITO, Équateur – Les autorités équatoriennes ont accusé vendredi une foule d’avoir attaqué un convoi militaire et policier, blessant grièvement 17 soldats et incendiant trois camions près de la capitale du pays, où des manifestants indigènes bloquant les routes ont quasiment paralysé la ville. Le général de l’armée Edwin Adatty, commandant du groupe de travail de Quito, a déclaré que les manifestants avaient tiré des fusils et des feux d’artifice et portaient d’autres armes lors de l’attaque de jeudi.

“Ce n’est pas une protestation sociale. C’est une violence sociale exagérée et disproportionnée à des fins politiques », a-t-il déclaré. Le convoi tentait de libérer des véhicules privés et des camions de transport de nourriture qui avaient été bloqués par des manifestants.

Les manifestations font partie d’une grève nationale que la Confédération des nationalités autochtones a commencé le 14 juin pour exiger que les prix de l’essence soient réduits de 45 cents le gallon à 2,10 $, le contrôle des prix des produits agricoles et un budget plus important pour l’éducation. Les manifestations ont été particulièrement violentes dans six provinces du centre-nord du pays sud-américain.

La confédération a déclaré jeudi qu’un manifestant était décédé des suites de blessures par balles à la poitrine et à l’abdomen alors qu’il manifestait près de l’Assemblée nationale à Quito, où une centaine d’autres personnes ont subi diverses blessures. Deux autres décès avaient déjà été signalés.

La police a tweeté que des policiers avaient également été blessés par des plombs.

Quito connaît des pénuries de nourriture et de carburant en raison des barrages routiers et d’autres perturbations dues aux troubles. Le ministre de la Production, Julio José Prado, a déclaré que près de 600 véhicules privés et camions de transport de nourriture sont piégés à Nanegalito, une communauté située à environ 65 kilomètres au nord-ouest de Quito.

Dans la capitale, des groupes de manifestants ont parcouru la ville en attaquant des véhicules et des civils et en forçant la fermeture de commerces, dont certains ont été pillés. Ils ont également crevé les pneus des bus, obligeant les passagers à marcher.

L’organisation Human Rights International a déclaré que quatre de ses employés avaient été agressés physiquement et volés alors qu’ils “effectuaient des travaux de recherche et de vérification sur les manifestations” à Quito.

“Nous rejetons ces actions et nous appelons au dialogue”, a tweeté cette organisation.

La situation a incité plusieurs ambassades, dont celles d’Allemagne, de Grande-Bretagne, du Canada et des États-Unis, à publier une déclaration publique exprimant leurs préoccupations concernant « les droits fondamentaux de tous les citoyens » et appelant les parties à négocier et à parvenir à des « accords concrets ».