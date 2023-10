Le Cap, Afrique du Sud –

Des manifestants en colère au Cap ont affronté vendredi le roi et la reine des Pays-Bas alors qu’ils visitaient un musée qui retrace une partie des 150 ans d’implication de leur pays dans l’esclavage en Afrique du Sud.

Le roi Willem-Alexander et la reine Maxima quittaient le bâtiment Slave Lodge, dans le centre du Cap, lorsqu’un petit groupe de manifestants représentant les groupes des Premières Nations d’Afrique du Sud – les premiers habitants de la région autour du Cap – ont encerclé le couple royal et crié des slogans sur Les colonisateurs hollandais volent les terres de leurs ancêtres.

Le roi et la reine ont été mis dans une voiture par le personnel de sécurité et rapidement chassés tandis que certains manifestants, qui portaient des vêtements traditionnels en peau d’animal, se bousculaient avec la police.

Les Néerlandais ont colonisé la partie sud-ouest de l’Afrique du Sud en 1652 par l’intermédiaire de la société commerciale néerlandaise des Indes orientales. Ils contrôlèrent la colonie néerlandaise du Cap pendant plus de 150 ans avant l’occupation britannique. L’Afrique du Sud d’aujourd’hui reflète encore cette histoire compliquée des Pays-Bas, notamment dans la langue afrikaans, qui dérive du néerlandais et est largement parlée comme langue officielle du pays, y compris par les descendants des Premières Nations.

Le roi Willem-Alexander et la reine Maxima n’ont prononcé aucun discours lors de leur visite au Slave Lodge, mais ont passé du temps à se promener dans les pièces où les esclaves étaient détenus sous la domination coloniale néerlandaise. Le Slave Lodge a été construit en 1679, ce qui en fait l’un des bâtiments les plus anciens du Cap. Il servait à garder les esclaves – hommes, femmes et enfants – jusqu’en 1811. L’esclavage en Afrique du Sud a été aboli par les colonisateurs anglais en 1834.

Garth Erasmus, un représentant des Premières Nations qui a accompagné le roi et la reine lors de leur promenade à travers la Slave Lodge, a déclaré que leur visite devrait servir à « exorciser certains fantômes ».

La Compagnie néerlandaise des Indes orientales a établi Cape Town pour permettre aux navires de commerce de s’approvisionner en direction et en provenance de l’Asie. Des esclaves ont été amenés à travailler dans la colonie en provenance d’Asie et d’autres pays africains, mais les habitants des Premières Nations d’Afrique du Sud ont également été réduits en esclavage et forcés de quitter leurs terres. Les historiens estiment qu’il y avait près de 40 000 esclaves dans la colonie du Cap à la fin de l’esclavage.

Les groupes des Premières Nations ont souvent fait pression sur le gouvernement sud-africain pour qu’il reconnaisse leur oppression historique. Ils affirment que leur histoire a été largement oubliée en Afrique du Sud, qui est souvent définie par l’ère de l’apartheid, marquée par une ségrégation raciale forcée et brutale, en place entre 1948 et 1994.

Les membres des Premières Nations ont une origine ethnique différente de celle de la majorité noire d’Afrique du Sud.