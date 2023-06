Des manifestants écologistes suédois se collent les mains sur le tableau de Monet et étalent de la peinture pour protester contre le changement climatique : vidéo

Deux femmes suédoises ont été vues sur vidéo en train de se coller sur un tableau de Monet au Musée national de Stockholm et de l’enduire de peinture rouge mercredi.

Les femmes appartenaient toutes deux au groupe d’activistes écologistes, Restore Wetlands. Le groupe a déclaré que les actions des femmes visaient à faire pression sur le gouvernement suédois pour qu’il réduise les émissions de gaz à effet de serre.

« La situation est urgente. En tant qu’infirmière, je refuse de regarder. La pandémie n’était rien comparée à l’effondrement climatique. C’est une question de vie ou de mort », crie l’une des femmes, identifiée dans un communiqué comme étant Emma Johanna Fritzdotter. vidéo.

« Les gens ne mourront pas simplement d’un coup de chaleur. De nouvelles maladies se propageront, et nous ne pouvons même pas imaginer l’étendue de cela », a-t-elle déclaré.

Le musée a déclaré à Fox News Digital que la police avait été appelée après que les deux femmes se soient collées au « jardin de l’artiste à Giverny » de Monet. Le tableau, enfermé dans du verre, était exposé dans le cadre d’une exposition intitulée « Le jardin – Six siècles d’art et de nature ».

« Nous nous éloignons des actions où l’art ou le patrimoine culturel sont mis en danger », a déclaré Per Hedström, directeur général par intérim du musée, dans un communiqué. « Le patrimoine culturel a une grande valeur symbolique et il est inacceptable de l’attaquer ou de le détruire, à quelque fin que ce soit. »

La porte-parole de l’exposition, Hanna Tottmar, a déclaré que l’œuvre d’art était enfermée dans du verre et « est actuellement examinée par les conservateurs du musée pour voir si des dommages sont survenus ».

« Le jardin de l’artiste à Giverny », que Monet a peint en 1900, est la dernière œuvre d’art d’un musée à être ciblée par les militants du climat pour attirer l’attention sur le réchauffement climatique.

Le groupe britannique Just Stop Oil a jeté de la soupe aux tomates sur « Sunflowers » de Vincent van Gogh à la National Gallery de Londres en octobre.

Les militants de Just Stop Oil se sont également collés au cadre d’une des premières copies de « The Last Supper » de Léonard de Vinci à la Royal Academy of Arts de Londres, et à « The Hay Wain » de John Constable à la National Gallery.

L’Associated Press a contribué à ce rapport.