Des manifestants du pétrole comparaissent devant le tribunal après avoir jeté de la soupe sur un tableau de Van Gogh

Les militants du climat qui ont jeté de la soupe sur le célèbre tableau “Tournesols” de Vincent Van Gogh samedi a comparu devant un tribunal de Londres accusé de dommages-intérêts criminels, ont rapporté plusieurs médias.

Les deux femmes manifestaient dans le cadre du groupe de campagne Just Stop Oil, et ils ont plaidé non coupable à la Westminster Magistrates’ Court lors de deux brèves audiences.

Vendredi, après avoir jeté deux boîtes de soupe à la tomate sur la peinture à l’huile de Van Gogh, les manifestants se sont également collés au mur de la galerie. Ils ont été enlevés par des spécialistes et placés en garde à vue, selon la police métropolitaine de Londres.

Un porte-parole de la National Gallery a confirmé qu’il n’y avait aucun dommage au tableau, qui est l’une des versions emblématiques de “Tournesols” que Van Gogh a peint à la fin des années 1880. Il a une valeur estimée à 80,99 millions de dollars.

“Il y a quelques dommages mineurs au cadre mais la peinture est intacte”, a déclaré le porte-parole à CNBC. Le tableau était recouvert de verre, et il a été nettoyé et rendu à la National Gallery vendredi après-midi.

Just Stop Oil manifeste à Londres depuis deux semaines et le groupe a déclaré dans un communiqué de presse que ses actions étaient “en réponse à l’inaction du gouvernement face à la fois à la crise du coût de la vie et à la crise climatique”.

“Qu’est-ce qui vaut le plus, l’art ou la vie ? Vaut-il plus que la nourriture ? Vaut-il plus que la justice ? Êtes-vous plus soucieux de la protection d’un tableau ou de la protection de notre planète et de ses habitants ?” a déclaré un militant dans une vidéo de l’événement.

Just Stop Oil a fait l’objet de nombreuses critiques de la part de groupes environnementaux et de politiciens du parti travailliste d’opposition à la suite de la manifestation.