Des manifestants du pétrole arrêtés après avoir jeté de la soupe à la tomate sur un tableau de Van Gogh

LONDRES – Deux militants du groupe de campagne Just Stop Oil ont été arrêtés vendredi après avoir jeté de la soupe à la tomate sur le célèbre tableau “Tournesols” de Vincent Van Gogh, accroché à la National Gallery de Londres.

Les manifestants se sont ensuite collés au mur à côté du tableau.

« Qu’est-ce qui vaut le plus, l’art ou la vie ? Vaut-il plus que la nourriture ? Vaut-il plus que la justice ? coût de la crise pétrolière, le carburant est inabordable pour des millions de familles froides et affamées. Ils ne peuvent même pas se permettre de chauffer une boîte de soupe », a déclaré un militant, comme le montre une séquence vidéo des événements.

Selon la police métropolitaine de Londres, des spécialistes ont retiré les deux femmes du mur et elles ont été placées en garde à vue après avoir été arrêtées pour “dommages criminels et intrusion aggravée”.