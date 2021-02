Les foules qui manifestaient contre la prise de contrôle militaire au Myanmar ont de nouveau défié l’interdiction des manifestations mercredi, même après que les forces de sécurité ont intensifié le recours à la force contre eux et ont attaqué le siège du parti politique du chef déchu Aung San Suu Kyi

De nouvelles manifestations ont été signalées à Yangon et à Mandalay, les deux plus grandes villes du pays, ainsi que dans la capitale Naypyitaw et ailleurs.

Les manifestants demandent que le pouvoir soit rétabli au gouvernement civil déchu de Suu Kyi. Ils recherchent également la liberté pour elle et d’autres membres du parti au pouvoir depuis que l’armée les a détenus après avoir bloqué la nouvelle session du Parlement le 1er février.

L’armée dit qu’elle a agi parce que les élections de novembre, que la Ligue nationale pour la démocratie de Suu Kyi a remportées lors d’un glissement de terrain, ont été entachées d’irrégularités. La commission électorale avait réfuté l’allégation.

Les protestations croissantes et le dernier raid de la junte suggèrent qu’il y a peu de place pour la réconciliation. L’armée, qui a détenu le pouvoir directement pendant cinq décennies après un coup d’État de 1962, a utilisé une force meurtrière pour écraser un soulèvement massif de 1988 et une révolte de 2007 dirigée par des moines bouddhistes.

Mardi à Naypyitaw et Mandalay, la police a pulvérisé des canons à eau et tiré des coups de semonce pour tenter d’éloigner les manifestants. À Naypyitaw, ils ont tiré des balles en caoutchouc et apparemment des balles réelles, blessant une manifestante, selon des témoins et des images sur les réseaux sociaux. Les rapports ne peuvent pas être confirmés indépendamment.

Human Rights Watch a cité un médecin d’un hôpital de Naypyitaw disant que la femme était dans un état critique. Le médecin a déclaré que la femme avait un projectile logé dans la tête, que l’on croyait être une balle qui avait pénétré à l’arrière de l’oreille droite et avait perdu une fonction cérébrale significative. Le médecin a déclaré qu’un homme avait également été traité avec une blessure au haut du corps correspondant à celle de balles réelles.

«La police birmane devrait immédiatement mettre fin à l’utilisation d’une force excessive et meurtrière» contre les manifestants, a déclaré le communiqué du chien de garde basé à New York.

Une vidéo de Mandalay mardi a montré des policiers anti-émeute tirant en l’air et s’enfuyant avec des matraques sur des manifestants non violents. La chaîne de télévision d’État MRTV, dans l’un de ses rares reportages sur les manifestations, a diffusé des scènes qui, selon elle, montraient les manifestants en train de commettre des violences.

Les manifestants ont défilé au mépris des ordres lundi soir interdisant les rassemblements et rassemblements de plus de cinq personnes, ainsi que les cortèges motorisés, tout en imposant un couvre-feu de 20 heures à 4 heures du matin.

Les ordres sont émis localement, donc l’étendue des zones couvertes est difficile à évaluer, mais selon le journal Myanmar Times, elles couvrent 90 communes dans 30 villes, y compris la totalité de Yangon et d’autres régions.

Les militaires ont attaqué mardi soir le siège national du parti de Suu Kyi, qui, avant que l’armée ne prenne le pouvoir, devait prendre le pouvoir pour un second mandat de cinq ans.

Kyi Toe, un porte-parole du parti, a écrit sur Facebook que l’armée a fait irruption dans le quartier général de Yangon et dans un autre bureau et a emporté des documents et du matériel informatique. Le quartier général a été fermé mercredi.

Les États-Unis ont «fermement» condamné la violence contre les manifestants. Le porte-parole du département d’État, Ned Pricen, a déclaré mardi que Washington réexaminerait l’aide au Myanmar afin que les responsables du coup d’État subissent «des conséquences importantes».

«Nous réitérons nos appels à l’armée pour qu’elle renonce au pouvoir, rétablisse un gouvernement démocratiquement élu, libère les personnes détenues, lève toutes les restrictions de télécommunications et s’abstienne de toute violence», a déclaré Price.

La Nouvelle-Zélande a suspendu tous les contacts militaires et politiques de haut niveau avec le Myanmar, a annoncé la ministre des Affaires étrangères Nanaia Mahuta à Wellington, ajoutant que toute aide néo-zélandaise ne devrait pas aller au gouvernement militaire du Myanmar ni en profiter.

Le Conseil des droits de l’homme des Nations Unies, l’organe de 47 États membres basé à Genève, doit tenir une session extraordinaire vendredi pour examiner «les implications de la crise au Myanmar sur les droits de l’homme».