Le « mouvement rouge » dirigé par les étudiants a déclenché des manifestations à travers le pays, les manifestants jetant de la peinture rouge sur les routes et les bâtiments pour montrer leur opposition à la prise de contrôle de l’armée sans risquer de se laisser entraîner dans la violence.

Mouvement rouge dans le canton de Thuwana, Yangon, le deuxième jour du nouvel an de Thingyan. Nous ne laisserons pas les dictateurs gouverner notre pays!#WhatsHappeningInMyanmar# Apr14Couppic.twitter.com/Rxzn0eiDSx – hnin (@ hnin39747110) 14 avril 2021

Des images partagées par un individu prétendant être au Myanmar montraient des empreintes de mains rouge sang et des graffitis dans les rues de Yangon, déclarant que «Nous ne laisserons pas les dictateurs gouverner notre pays.»

À la suite de la dernière action, des images sur les médias sociaux ont montré que l’armée birmane faisait halte et vérifiait des voitures dans la région de Sanchaung à Yangon. On ne sait pas ce qu’ils recherchaient ou qui ils recherchaient lors de leurs arrêts routiers.

Après la manifestation de mercredi matin, des témoins ont rapporté qu’au moins 13 véhicules remplis des forces de sécurité du Myanmar étaient déployés dans la région pour contrôler les manifestations dans un contexte de répression militaire continue contre les militants anti-coup d’État.

Campagne de grève sanglante à Hlaing, Yangon Les civils souhaitaient lutter contre la dictature avec les organisations ethniques armées (EAO) Nous serons unis comme un #WhatsHappeningInMyanmar# Apr14Couppic.twitter.com/2YA89KRmpp – Phyoooo21 (@ phyoooo2112) 14 avril 2021

Depuis que l’armée a destitué la chef civile Aung San Suu Kyi et son parti politique du pouvoir le 1er février, des affrontements entre manifestants et forces de sécurité ont fait plus de 700 morts, des groupes surveillant la situation avertissant que le chiffre réel serait probablement plus haute.

Les activités récentes du Mouvement rouge font suite aux commentaires de la Haut-commissaire des Nations Unies aux droits de l’homme, Michelle Bachelet, qui a décrit le comportement de l’armée comme un « Campagne de répression et de massacre de son peuple », avertissant que la situation «Se dirige vers un conflit à part entière.»

Vous aimez cette histoire? Partagez le avec un ami!