Des foules denses de manifestants se sont rassemblées dans les rues du monde entier samedi pour soutenir les Palestiniens et appeler à un cessez-le-feu israélien dans la bande de Gaza alors que le conflit entre dans sa quatrième semaine.

A Londres, des manifestants brandissant des drapeaux palestiniens et des pancartes exigeant un cessez-le-feu ont envahi samedi le Golden Jubilee Bridge, près du complexe du Parlement britannique.

Des rassemblements ont également eu lieu à Manchester, Glasgow, Belfast et ailleurs, la BBC a rapporté .

Les habitants de la bande de Gaza sont confrontés à un black-out presque total alors qu’Israël a intensifié ses frappes aériennes ces derniers jours. La nourriture, l’eau et d’autres fournitures humanitaires essentielles manquent, le seul poste frontière contrôlé par l’Égypte voisine, celui de Rafah, empêchant toujours les civils de fuir.

Celal Gunes/Anadolu via Getty Images

Vendredi soir, le Grand Central Terminal de New York a été investi par des centaines de manifestants, dont beaucoup portaient des T-shirts noirs sur lesquels était écrit « LES JUIFS DITES CESSEZ LE FEU MAINTENANT ».

Des manifestants se rassemblent au Grand Central Terminal lors d’un rassemblement appelant à un cessez-le-feu entre Israël et le Hamas, le vendredi 27 octobre 2023, à New York.

Le groupe activiste Jewish Voice for Peace a organisé cet effort et a organisé la semaine dernière une manifestation similaire à Washington DC. 300 manifestants juifs ont été arrêtés à l’intérieur du bâtiment de bureaux de Cannon House la semaine dernière après avoir appelé à un cessez-le-feu et à l’autorisation de l’aide humanitaire à Gaza.