Le groupe a déclaré que les avocats du « Euston Square Gardens Protection Camp » avaient écrit à HS2 « pour les informer de l’illégalité d’une telle tentative d’expulsion à ce moment ».

HS2 Rebellion affirme que la ligne HS2 prévue, en raison de relier Londres, les Midlands, le nord de l’Angleterre et l’Écosse, verra 108 forêts anciennes « détruites » et « d’innombrables personnes seront expulsées des maisons et des entreprises ».

HS2 Ltd a déclaré que seulement 43 forêts anciennes seraient affectées par le tracé du chemin de fer entre Londres et Crewe, 80% de leur superficie totale restant intacte.

HS2 Rebellion a appelé le gouvernement à abandonner le « plan coûteux, impopulaire et destructeur » avant qu’il ne soit trop tard « et a plaidé pour qu’une Assemblée nationale des citoyens » ouvre la voie à l’urgence climatique et écologique « .

Un manifestant, Blue Sanford, 18 ans, de Londres, a déclaré: «Je suis en colère que le gouvernement ignore encore efficacement cette crise malgré la déclaration d’une urgence climatique et écologique il y a deux ans.

«Je suis dans ce tunnel parce qu’ils mettent ma vie en danger de manière irresponsable en raison de l’urgence climatique et écologique.

« Ils se comportent d’une manière tellement imprudente et dangereuse que je ne pense pas qu’ils nous donnent d’autre choix que de protester de cette manière pour aider à sauver nos propres vies et la vie de tous les peuples du monde ».