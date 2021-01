Projet Calvin: des tunneliers travaillant 24 heures sur 24 pour construire un réseau de 100 pieds

TLes undeleurs ont travaillé « 24 heures sur 24 » en utilisant des pioches, des pelles et des seaux pour créer le réseau, a déclaré Calvin, selon HS2 Rebellion.

Avec l’aide des riverains, la terre de creusement a été utilisée pour «fortifier les barricades» à l’entrée du réseau et isoler la «forteresse de palettes» pour garder les tunneliers au chaud lorsqu’ils dorment entre les équipes.

Les tunnels sont soutenus par des poutres en bois et des planches épaisses pour éviter l’effondrement et à l’intérieur, il y a des réserves de nourriture et d’eau, ont déclaré les manifestants.

HS2 Rebellion a déclaré qu’une « expulsion illégale » du camp avait commencé mercredi peu avant 5 heures du matin.

Il a déclaré que les huissiers de l’entrepreneur privé de HS2, l’équipe nationale d’expulsion, « sont entrés dans le camp sous le couvert de l’obscurité » et que les protecteurs d’arbres étaient entrés dans les tunnels et étaient « préparés pour un long siège ».

Le groupe avait précédemment déclaré qu’il pensait pouvoir « tenir dans le tunnel pendant plusieurs semaines et espérer à ce moment-là qu’un tribunal se prononcera contre HS2 pour avoir enfreint la loi en tentant une expulsion sans ordonnance du tribunal et pendant le verrouillage national du coronavirus ».

Le groupe a déclaré que les avocats du camp de protection des jardins d’Euston Square avaient écrit au HS2 « pour les informer de l’illégalité d’une telle tentative d’expulsion à ce moment ».

Des agents de la police métropolitaine sont également sur place pour empêcher toute rupture de la paix, mais la force a déclaré que toute expulsion potentielle reviendrait au propriétaire foncier.

HS2 Rebellion affirme que la ligne HS2 prévue, en raison de relier Londres, les Midlands, le nord de l’Angleterre et l’Écosse, verra 108 forêts anciennes « détruites » et « d’innombrables personnes seront expulsées des maisons et des entreprises ».

HS2 Ltd a déclaré que seulement 43 forêts anciennes seront affectées par le tracé du chemin de fer entre Londres et Crewe, 80% de leur superficie totale restant intacte.

HS2 Rebellion a appelé le gouvernement à abandonner le « plan coûteux, impopulaire et destructeur » avant qu’il ne soit trop tard « et a plaidé pour qu’une Assemblée nationale des citoyens » ouvre la voie à l’urgence climatique et écologique « .

Un manifestant, Blue Sanford, 18 ans, de Londres, a déclaré: «Je suis en colère que le gouvernement ignore encore efficacement cette crise malgré la déclaration d’une urgence climatique et écologique il y a deux ans.

«Je suis dans ce tunnel parce qu’ils mettent ma vie en danger de manière irresponsable en raison de l’urgence climatique et écologique.

« Ils se comportent d’une manière tellement imprudente et dangereuse que je ne pense pas qu’ils nous donnent d’autre choix que de protester de cette manière pour aider à sauver nos propres vies et la vie de tous les peuples du monde ».

Les travaux de construction ont commencé en septembre sur la phase 1 du HS2 de Londres à Birmingham.

La phase 2a devrait se dérouler de Birmingham à Crewe, et la phase 2b de Crewe à Manchester et de Birmingham à Leeds.

L’occupation du tunnel HS2 en images