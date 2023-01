Des manifestants du changement climatique à La Haye bloquent l’autoroute, sont arrêtés et emmenés en bus

Des centaines de militants pour le climat ont bloqué samedi l’une des principales routes menant à la Cour pénale internationale, La Haye, lors d’une manifestation de protestations contre les allégements fiscaux liés aux combustibles fossiles avant d’être emmenés.

Des militants auraient bloqué la route pendant une heure avant que les autorités ne commencent à les arrêter et à les évacuer en bus.

Cette décision intervient après que six militants d’Extinction Rebellion ont été arrêtés cette semaine, soupçonnés de “sédition” suite à des appels à organiser la manifestation.

Les procureurs ont été condamnés pour les mesures prises contre les manifestants malgré leur droit de manifester pacifiquement.

Mais les procureurs ont défendu leur position en qualifiant le blocus de “dangereux et perturbateur” pour les automobilistes et les manifestants.

“Appeler à une infraction pénale – comme bloquer une voie publique – équivaut à de la sédition”, ont déclaré les procureurs dans un communiqué.

“Manifester est un droit fondamental et est facilité par la municipalité de La Haye”, ont-ils ajouté. “Il y a des centaines de manifestations à La Haye chaque année qui se déroulent sans accroc. Mais une manifestation n’est pas une licence pour commettre des infractions pénales.”

La porte-parole d’Extinction Rebellion, Anne Kervers, a déclaré que la participation de samedi montrait non seulement “ce que la société pense des subventions aux combustibles fossiles”, mais était également une réponse à “l’intimidation et la criminalisation de l’activisme climatique non violent”.

Les militants ont juré de poursuivre leurs manifestations pour exiger la fin des allégements fiscaux du gouvernement pour les entreprises affiliées aux combustibles fossiles.

“Il est essentiel que les citoyens puissent manifester contre cela dans un lieu qui compte”, a déclaré Extinction Rebellion dans un communiqué.

“Cela inclut l’A12, entre la Chambre des représentants et le ministère des Affaires économiques et du Climat”, a ajouté le groupe. “Toute nuisance pour la circulation, par exemple, devra être tolérée.”

L’Associated Press a contribué à ce rapport.