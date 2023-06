Des manifestants d’extrême gauche affrontent la police allemande à Leipzig après le verdict du procès de Lina E.

BERLIN – Des partisans d’extrême gauche d’une jeune femme condamnée à une longue peine de prison pour avoir participé à des attaques contre des néonazis et d’autres extrémistes se sont affrontés avec la police dans la ville de Leipzig, dans l’est de l’Allemagne, ce week-end, faisant 50 policiers et plusieurs manifestants blessés.

La manifestation prévue samedi parmi les partisans de Lina E., dont le nom complet n’a pas été divulgué en raison des règles de confidentialité, a été interdite par la ville de Leipzig. La police a déclaré qu’environ 1 500 manifestants se sont présentés malgré l’interdiction.

Ce qui a commencé comme un rassemblement largement pacifique a finalement conduit à des affrontements entre manifestants et policiers, au cours desquels certains manifestants ont lancé des pierres, des bouteilles et des feux d’artifice alors que la police tentait de nettoyer certaines zones de la ville. Le chef de la police de Leipzig, René Demmler, a déclaré dimanche que 50 officiers et un nombre indéterminé de manifestants avaient été blessés, selon l’agence de presse allemande dpa.

Les autorités enquêtent actuellement sur des individus pour troubles graves à l’ordre public et attaques contre des policiers. Environ 30 personnes ont été arrêtées, a déclaré Demmler, et 40 à 50 autres ont été arrêtées et relâchées dimanche après-midi.

La ministre allemande de l’Intérieur Nancy Faeser a dénoncé les actions violentes de certains manifestants et a souhaité aux officiers blessés un prompt rétablissement dans un communiqué dimanche.

« Rien ne justifie la violence insensée du chaos et des émeutiers extrémistes de gauche », a-t-elle déclaré. « Quiconque jette des pierres, des bouteilles ou des engins incendiaires sur des policiers doit être tenu pour responsable. »

PHOTOS : des manifestants d’extrême gauche affrontent la police allemande à Leipzig après le verdict du procès

Pendant ce temps, certains politiciens ont critiqué l’approche de la police envers les manifestants, affirmant qu’elle était inutilement agressive.

Albrecht Pallas, un politicien des sociaux-démocrates de centre-gauche de la législature régionale de Saxe, a critiqué « l’approche provocatrice » de la police, selon dpa. Il a ajouté que l’énorme présence policière et la réponse de la police aux petites échauffourées « ont eu un effet d’escalade, qui a principalement affecté les passants non impliqués ».

Les manifestations sont intervenues en réponse à la décision prise mercredi par un tribunal de l’État de Dresde de condamner Lina E. pour appartenance à une organisation criminelle et lésions corporelles graves. Elle a été condamnée à cinq ans et trois mois de prison.

Plusieurs heures plus tard, le tribunal a déclaré qu’elle avait été libérée dans des conditions non précisées après avoir passé environ 2 ans et demi en détention avant le verdict.

Les procureurs ont accusé l’étudiant d' »idéologie militante d’extrême gauche » et de concevoir l’idée d’attaques contre des individus d’extrême droite à Leipzig et dans les villes voisines. Trois hommes l’auraient rejointe fin 2019. Le tribunal de Dresde les a condamnés entre 27 mois et 39 mois de prison.

Les manifestations de ce week-end à Leipzig font suite à des manifestations similaires là-bas et dans d’autres villes d’Allemagne, notamment Berlin, Brême et Hambourg, dans les jours qui ont suivi le verdict.

Une autre manifestation, également interdite par la ville, a été annoncée pour dimanche soir.