Des manifestants d’extrême droite affrontent la police dans un hôtel du Merseyside hébergeant des demandeurs d’asile

Des troubles ont éclaté à Knowsley, près de Liverpool, après que plusieurs centaines de manifestants d’extrême droite ont protesté contre des demandeurs d’asile hébergés dans un hôtel local par le ministère de l’Intérieur.

La police de Merseyside a déclaré que trois personnes avaient été arrêtées, soupçonnées de troubles violents.

Des témoins oculaires à l’hôtel Suites ont déclaré que des missiles avaient été lancés et que des partisans d’extrême droite avaient incendié un fourgon de police et son équipement.

Des manifestants antifascistes étaient également présents et l’un d’eux a déclaré que les manifestants d’extrême droite s’étaient divisés en trois groupes et avaient encerclé le plus petit nombre de manifestants antifascistes.

Il a été rapporté que la manifestation avait été organisée par l’Alternative patriotique d’extrême droite, mais le groupe a nié cela dans des publications sur les réseaux sociaux.

Clare Moseley, fondatrice de l’association caritative Care4Calais qui soutient les demandeurs d’asile et qui a assisté à la manifestation de soutien aux personnes présentes dans l’hôtel, a déclaré : « Je ne sais pas si les demandeurs d’asile seront en sécurité. Je suis profondément choqué et secoué par ce dont j’ai été témoin à Liverpool ce soir.

Plusieurs centaines de personnes ont assisté à la manifestation devant un hôtel hébergeant des demandeurs d’asile. Photographie : Joel Goodman/LNP

“J’ai de la sympathie pour quiconque dans notre comté qui s’inquiète pour nos services ou pour son propre avenir, mais terroriser les victimes de la guerre et de la torture est impardonnable. La rhétorique de haine et de division de nos politiciens détruit notre société et nos valeurs britanniques. Ma plus grande préoccupation est de savoir si la police peut assurer la sécurité des personnes dans cet hôtel ce soir et à l’avenir.

Care4Calais a tweeté : “Nous sommes pris au piège dans le parking, entourés de centaines de manifestants d’extrême droite qui ont franchi les cordons de police.”

La police de Merseyside a déclaré qu’aucun blessé n’avait été signalé.

Dans un communiqué, ils ont déclaré: «Des agents supplémentaires sont dans la région pour faire face à ces incidents. Nous avons également mis en place un certain nombre de fermetures de routes sur la route East Lancs et exhortons les automobilistes à éviter la zone et ceux qui s’y trouvent à se disperser.

Le député travailliste de Knowsley, Sir George Howarth, a déclaré que la manifestation avait été déclenchée par un “incident présumé publié sur les réseaux sociaux” et a critiqué la désinformation selon laquelle les réfugiés seraient “lits en plumes” à l’hôtel.

Dans un communiqué, il a déclaré: «J’ai renvoyé un incident présumé publié sur les réseaux sociaux, qui a déclenché une manifestation devant l’hôtel Suites, à la police de Merseyside et au conseil de Knowsley.

“Jusqu’à ce que la police ait enquêté sur l’affaire, il est trop tôt pour tirer des conclusions hâtives et les efforts de certains pour envenimer la situation sont tout à fait erronés.

« Si une infraction a été commise, la police doit la traiter de manière appropriée dans le cadre d’une procédure régulière. De plus, la désinformation sur les réfugiés étant en lit de plumes est fausse et vise à brosser un tableau qui ne représente pas du tout les faits.

La police de Merseyside a déclaré que des officiers supplémentaires se trouvaient dans la région et surveillaient de près la situation. Photographie : Joel Goodman/LNP

« Les habitants de Knowsley ne sont pas fanatiques et accueillent les personnes qui fuient certains des endroits les plus dangereux au monde à la recherche d’un lieu sûr. Ceux qui manifestent contre les réfugiés lors de cette manifestation ce soir ne représentent pas cette communauté. Nous ne sommes pas comme ça et nous nous comportons massivement avec sympathie et gentillesse envers les autres, peu importe d’où ils viennent.

Dans un tweet, Stand Up To Racism a imputé la violence au “bouc émissaire des réfugiés” par le gouvernement.

Événements à Liverpool ce soir – les fruits amers de #Braverman et #Sunakbouc émissaire des réfugiés – donner de l’espace aux racistes et à l’extrême droite #Solidarité avec des antiracistes et des antifacistes à Liverpool #Plus jamais pic.twitter.com/mL0imUUlil – Debout contre le racisme (@AntiRacismDay) 10 février 2023

Le constable en chef adjoint du Merseyside, Paul White, a déclaré: «Nous respecterons toujours le droit de manifester lorsque celles-ci sont pacifiques, mais les scènes de ce soir étaient totalement inacceptables, mettant en danger les personnes présentes, nos officiers et la communauté au sens large.

“Heureusement, aucune blessure grave n’a été signalée jusqu’à présent, mais il est honteux que des agents et des véhicules de police soient endommagés dans l’exercice de leurs fonctions de protection du public.

“Nous avons arrêté certains de ces suspects et continuerons sans hésiter à examiner toutes les preuves qui nous parviennent, via la vidéosurveillance, des images ou d’autres informations que vous pourriez avoir.”

Le chef du conseil de Knowsley, Graham Morgan, a tweeté : « Ce genre de violence et de destruction insensées ne sera pas toléré dans notre communauté. Il a déclaré que les personnes impliquées ne représentaient pas les habitants de la région et étaient “l’opposé polaire de la grande majorité de nos résidents, qui sont tolérants et compatissants”.

La police et commissaire au crime du Merseyside, Emily Spurrell, a tweeté: «Des scènes de violence profondément choquantes et préoccupantes à Knowsley ce soir. Comportement totalement inacceptable, mettant les officiers et le public en danger. Je surveille la situation de près. Il n’y a absolument aucune excuse à cela.”