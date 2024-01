Des manifestants descendent dans les rues en Allemagne suite à une réunion sur les expulsions

L’Allemagne a été frappée par un week-end de manifestations après que des centaines de milliers de personnes se sont rassemblées dans tout le pays pour protester contre le parti d’extrême droite Alternative pour l’Allemagne.

Un tollé général a été déclenché lorsqu’il est apparu la semaine dernière que plusieurs responsables politiques de l’AfD avaient rencontré une personnalité ethno-nationaliste de premier plan pour discuter du potentiel d’expulsions massives de personnes d’origine étrangère.

Ces révélations, qui ont été comparées aux politiques mises en œuvre par le régime nazi, ont ébranlé l’establishment politique allemand, où le consensus politique était depuis longtemps que les idéologies d’extrême droite ne redeviendraient plus jamais assez populaires pour réussir dans les urnes.

Mais le soutien à l’AfD a augmenté, les sondages nationaux suggérant que près d’un Allemand sur quatre voterait pour le parti, ce qui le place devant les trois partis de la coalition gouvernementale du chancelier Olaf Scholz.

L’AfD, eurosceptique et résolument opposée à l’immigration, s’est positionnée comme le parti des déçus par l’establishment politique allemand, appelant à la protection de la « culture chrétienne occidentale » et des valeurs familiales traditionnelles. Sa popularité croissante a coïncidé avec une période de malaise économique pour le pays, alimentée par la perte du gaz russe bon marché et la baisse de la demande mondiale de voitures, de machines et de produits chimiques produits par sa grande industrie.

Le parti s’est plaint d’être soumis à une campagne de diffamation de la part des organisations de gauche et des médias, notamment à la suite d’informations selon lesquelles plusieurs de ses responsables politiques auraient assisté en novembre à une réunion avec le radical d’extrême droite autrichien Martin Sellner.

Les manifestants se sont rassemblés dimanche dans les principales villes ainsi que dans les petites villes. Cela s’est produit un jour après qu’au moins 300 000 personnes sont descendues dans la rue, selon la police.

Un rassemblement à Munich dimanche a été annulé par la police en raison de craintes de surpopulation, après avoir estimé qu’environ 80 000 personnes étaient présentes. Les manifestations à Berlin et à Francfort ont également attiré des milliers de manifestants ce week-end. Certains manifestants portaient samedi des pancartes établissant des comparaisons entre le débat politique actuel en Allemagne et les années précédant la victoire des nazis aux élections de 1933.

Le service de renseignement intérieur allemand, le BfV, a déjà désigné trois branches régionales de l’AfD comme extrémistes et a averti que le parti avait été infiltré par des personnalités d’extrême droite souhaitant renverser les institutions démocratiques du pays.

La direction de l’AfD a cherché à prendre ses distances avec le dernier scandale. La chef du parti, Alice Weidel, a déclaré que l’AfD ne soutenait pas les projets d’expulsion forcée de personnes en fonction de leur origine ethnique et a depuis limogé un proche conseiller, Roland Hartwig, qui assistait à la réunion avec Sellner.

Le vétéran du monde des affaires allemand Joe Kaeser, qui siège aux conseils de surveillance de Siemens Energy et de Daimler Truck, a appelé ce week-end les chefs d’entreprise à s’opposer publiquement à l’AfD, déclarant à Reuters : « Je suis vraiment inquiet pour notre démocratie ».

“Après 1933, il fut un temps où l’élite économique et sociale pouvait encore prendre position contre le régime nazi”, a déclaré l’ancien directeur général de Siemens. “Nous ne devons pas répéter cette erreur”, a-t-il ajouté.

Le président allemand Frank-Walter Steinmeier a diffusé dimanche après-midi un message vidéo de soutien aux manifestations dans la capitale. « Des centaines de milliers de personnes étaient descendues dans les rues ce week-end, partout en Allemagne. Des gens très différents. Mais ils ont tous un point commun : ils s’élèvent désormais contre la misanthropie et l’extrémisme de droite.

« Ces gens nous encouragent tous. Ils défendent notre république et notre constitution contre ses ennemis. Ils défendent notre humanité.

Reportage supplémentaire de Sam Jones