Des manifestants dénoncent l’hommage rendu aux victimes des groupes de gauche lors des violences politiques en Argentine dans les années 1970

BUENOS AIRES, Argentine (AP) — Des militants des droits de l’homme ont entouré lundi l’Assemblée législative de la ville de Buenos Aires pour dénoncer un événement rendant hommage aux victimes de groupes armés de gauche dans les années 1970, lorsque l’Argentine était en proie à la violence politique.

L’hommage a été organisé par Victoria Villaruel, colistière du candidat populiste de droite à la présidentielle Javier Milei, et les manifestants l’ont qualifié de tentative de changer le discours sur les crimes contre l’humanité perpétrés par la dernière dictature militaire du pays.

Villaruel, un législateur, a longtemps défendu les officiers militaires reconnus coupables de crimes contre l’humanité pendant la sanglante dictature de 1976-1983.

« Pendant 40 ans, les victimes du terrorisme ont été effacées de la mémoire, balayées sous le tapis de l’histoire », a déclaré Villaruel lors de cet événement où la fréquentation était étroitement contrôlée.

La police a érigé des barrières autour du Parlement de la ville pour retenir des centaines de manifestants qui affirmaient que l’événement cherchait à réinstaller l’idée selon laquelle la dictature militaire avait perpétré ses crimes dans le cadre d’une guerre civile avec des groupes de guérilla de gauche.

L’événement a eu lieu quelques semaines après que Milei ait bouleversé le paysage politique argentin en remportant le plus grand nombre de voix aux élections primaires nationales, le positionnant comme l’un des principaux candidats à l’élection présidentielle du mois prochain.

Parmi les manifestants se trouvait Cecilia De Vincenti, dont la mère, Azucena Villaflor, a fondé le groupe des Mères de la Place de Mai pour exiger des informations sur les personnes disparues pendant la dictature et a elle-même été arrêtée et tuée.

« Je pense qu’avec les votes obtenus par Milei aux primaires et le fait que Villaruel soit son candidat à la vice-présidence, ils se sentent responsabilisés et le peuple soutiendra ces choses. Mais je ne pense pas que ce soit vrai », a déclaré de Vincenti.

L’événement comprenait de brefs discours de trois personnes dont des membres de leur famille avaient été tués par des guérilleros de gauche dans les années 1970, avant le coup d’État militaire de 1976.

La junte militaire argentine qui a gouverné de 1976 à 1983 est largement considérée comme la plus meurtrière des dictatures qui ont gouverné une grande partie de l’Amérique latine dans les années 1970 et 1980. Il a arrêté, torturé et tué des personnes soupçonnées de s’opposer au régime. Les groupes de défense des droits humains estiment que 30 000 personnes ont été tuées, dont beaucoup ont disparu sans laisser de trace.

L’Argentine a fait plus que tout autre pays de la région pour traduire les officiers militaires en justice et a tenu 296 procès pour crimes contre l’humanité commis pendant la dictature depuis 2006, après l’abrogation des lois d’amnistie. Parmi eux, 1.115 personnes ont été condamnées, selon le ministère public.

Mais certains Argentins, notamment des proches d’anciens officiers militaires, estiment que les efforts déployés pour poursuivre les crimes commis par les groupes armés de gauche dans les années 1970 ne sont pas suffisants.

« Il y a des victimes des deux côtés, nous devons le reconnaître », a déclaré une participante, Claudia Ippolito.

Les organisateurs de l’événement ont pris soin de souligner qu’ils ne défendaient pas les crimes commis par la dictature.

« Nous n’approuvons pas la dictature ni les conséquences tragiques de cette violation du pacte démocratique. En fait, notre groupe le condamne fermement et sans équivoque », a déclaré la députée de la ville de Buenos Aires, Lucia Monténégro, qui a accueilli l’événement aux côtés de Villaruel et est également membre du parti de Milei.

Mais Alan Iud, un avocat spécialisé dans les droits de l’homme qui a participé à des procès liés à des crimes commis pendant la dictature, a déclaré qu’il était clair que l’événement était « quelque chose de plus qu’un simple événement d’hommage ».

Iud a déclaré que les militants des droits de l’homme s’inquiètent du fait qu’une victoire de Milei aux élections pourrait se traduire par un changement dans la manière dont les crimes de l’époque de la dictature sont jugés.

« Ils recherchent une symétrie concernant les crimes de terrorisme d’État et cela ne peut être toléré », a déclaré Iud, arguant que les crimes commis par l’État ne peuvent être comparés à ceux perpétrés par des groupes individuels.

Villaruel a déclaré que la manifestation illustrait la volonté de certains de garder cachée une partie de l’histoire de l’Argentine.

« Ceux qui empêchent que l’on se souvienne de notre douleur sont ceux qui, au nom des droits de l’homme, ne recherchent que la démocratie pour eux-mêmes et les droits de l’homme exclusivement pour eux-mêmes », a-t-elle déclaré.

La journaliste d’Associated Press Natacha Pisarenko a contribué à ce rapport.

Daniel Politi, Associated Press