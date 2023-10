JAKARTA, Indonésie (AP) — Des manifestants ont défilé vendredi depuis plusieurs mosquées jusqu’à l’ambassade américaine, fortement gardée, dans la capitale indonésienne, pour dénoncer le soutien indéfectible des États-Unis à Israël et exiger la fin des frappes aériennes israéliennes sur la bande de Gaza.

Des manifestations similaires ont également eu lieu devant la mission des Nations Unies, à quelques kilomètres de l’ambassade, et dans l’enceinte du ministère indonésien des Affaires étrangères. Les autorités ont estimé qu’environ 1 000 personnes ont participé aux rassemblements à Jakarta après les prières du vendredi dans le pays à majorité musulmane le plus peuplé du monde.

Une incursion brutale dans le sud d’Israël par des combattants du Hamas le 7 octobre a poussé Israël à déclarer la guerre au groupe militant qui dirige Gaza. Le siège israélien et les frappes aériennes sur le territoire palestinien ont été au centre des manifestations en début de semaine dans les universités égyptiennes, à l’intérieur d’un bâtiment du Congrès à Washington, devant l’ambassade israélienne à Bogota et près de l’ambassade américaine à Beyrouth.

Près de deux semaines après l’attaque du Hamas en Israël, de telles manifestations se sont poursuivies alors qu’Israël se préparait à une invasion terrestre attendue de Gaza.

INDONÉSIE

Les manifestants qui ont marché vers l’ambassade américaine ont interrompu la circulation en scandant « Dieu est grand » et « Sauvez les Palestiniens ».

Agitant des drapeaux indonésiens et palestiniens et des pancartes indiquant « Nous sommes fiers de soutenir la Palestine », plus de 100 manifestants bruyants se sont rassemblés le long d’une rue principale de Jakarta qui passe devant l’ambassade.

« Les États-Unis savent en réalité que cette guerre et ces violences ont eu lieu parce que les Palestiniens veulent se libérer de l’occupation israélienne, mais ils ferment les yeux et font semblant d’être sourds », a déclaré un orateur à la foule. « Nous appelons à une solution à deux États pour que les Palestiniens mettent fin à la guerre. guerre. »

Certains manifestants ont exprimé leur colère en brûlant les portraits du président américain Joe Biden et du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu.

Environ 1 000 policiers ont été déployés autour de l’ambassade, du palais présidentiel voisin et de la mission de l’ONU.

L’Indonésie n’entretient pas de relations diplomatiques formelles avec Israël et il n’y a pas d’ambassade d’Israël dans le pays. Il est depuis longtemps un fervent partisan des Palestiniens.

Le président Joko Widodo a fermement condamné une explosion mardi soir dans un hôpital de la ville de Gaza rempli de Palestiniens blessés et d’habitants cherchant refuge. Widodo l’a décrit comme une attaque violant le droit international humanitaire, bien que la cause de l’explosion à l’hôpital al-Ahli n’ait pas été déterminée.

Les évaluations américaines indiquent que l’explosion n’a pas été causée par une frappe aérienne israélienne, comme l’avait initialement rapporté le ministère de la Santé dirigé par le Hamas à Gaza. Israël a présenté des preuves vidéo, audio et autres qui, selon lui, prouvent que l’explosion a été provoquée par une roquette ratée par des militants palestiniens, qui ont nié toute responsabilité.

L’AP n’a vérifié de manière indépendante aucune des affirmations ou preuves publiées par les parties.

« Il est maintenant temps pour le monde de s’unir pour construire une solidarité mondiale afin de résoudre équitablement la question palestinienne », a déclaré Widodo dans une déclaration télévisée depuis l’Arabie saoudite, où il participait au sommet du Conseil de coopération ASEAN-Golfe.

CORÉE DU SUD

Dans la capitale sud-coréenne, des dizaines de manifestants ont scandé des slogans, brandi des drapeaux palestiniens et brandi des banderoles anti-israéliennes. (où à Séoul s’est déroulée la manifestation ?)

« Palestiniens libres et libres ! » » ont crié les manifestants, tout en brandissant des banderoles sur lesquelles on pouvait lire « Nous sommes aux côtés de Gaza » ou « Arrêtez le massacre perpétré par Israël !

« S’il vous plaît, souciez-vous des vies humaines. C’est tout ce à quoi je pense », a déclaré Elshafei Mohamed, 25 ans, étudiant égyptien à Séoul. « Si nous voulons vraiment aider, nous devons fournir immédiatement de l’aide humanitaire à Gaza. »

Plus de 5 000 personnes ont été tuées à Gaza et en Israël depuis le début de la guerre, en majorité des femmes, des enfants et des personnes âgées.

L’écrivain d’Associated Press Niniek Karmini à Jakarta, en Indonésie, et le journaliste vidéo Yong Ho Kim à Séoul, en Corée du Sud, ont contribué à ce rapport.

Andi Jatmiko, Associated Press