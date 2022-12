Des manifestants de Winnipeg bloquent l’entrée de la décharge et appellent à la recherche d’autres MMIWG2S après un meurtre en série présumé

AVERTISSEMENT : Cette histoire contient des détails affligeants.

Les personnes visitant la décharge de Brady Road au sud de Winnipeg dimanche après-midi ont été refoulées alors que les manifestants bloquaient l’accès à l’installation de gestion des déchets pour appeler tous les niveaux de gouvernement à rechercher les restes des personnes disparues.

Cambria Harris, la fille aînée de Morgan Harris – l’une des quatre victimes du présumé tueur en série Jeremy Skibicki – souhaite que le gouvernement fédéral prenne en charge toute recherche.

On pense que les restes de sa mère se trouvent dans la décharge de Prairie Green au nord de Winnipeg, ainsi que les restes de Marcedes Myran. Prairie Green a suspendu ses opérations le 8 décembre.

Elle souhaite également que les opérations à Brady soient interrompues et a déclaré qu’il ne s’agissait pas seulement de retrouver les restes de sa mère et de Myran.

« Combien d’autres femmes ne recherchent-ils pas ? » dit Cambria.

La dépouille partielle de Rebecca Contois, 24 ans, a été retrouvée dans les installations de Brady Road en juin. On pense également qu’elle a été tuée par Skibicki.

Selon la police, l’emplacement de la dépouille d’une quatrième victime, Mashkode Bizhiki’ikwe (Buffalo Woman), est toujours inconnu. Skibicki est accusé de meurtre au premier degré avec les quatre décès, mais les allégations n’ont pas été prouvées devant le tribunal.

Vers 13 h 30 dimanche, des barrages ont été érigés sur Brady Road près de l’entrée de la décharge, arrêtant la circulation venant du nord et de l’ouest.

Personne ne pouvait déposer ses déchets.

La ville de Winnipeg et le service de police de Winnipeg ont tous deux confirmé à CBC News qu’ils étaient au courant de la manifestation.

Cambria Harris, 21 ans, demande à tous les paliers de gouvernement de fouiller à la fois la décharge de Brady Road et la décharge de Prairie Green à la recherche des restes de toutes les femmes, filles et personnes bispirituelles autochtones disparues et assassinées. (Walther Bernal/CBC)

“Les gens pensent que nous parlons tous et que nous ne mordons pas, et que nous n’allons rien faire”, a déclaré Cambria.

Cambria et sa sœur Kera Harris ont tenu une conférence de presse depuis Ottawa le 6 décembre, révélant que la police de Winnipeg leur avait dit que la dépouille de leur mère se trouvait à Prairie Green.

La police avait précédemment déclaré que les restes se trouvaient à la décharge de Brady Road.

Lors de la même conférence, les sœurs Harris, soutenues par un certain nombre d’organisations des Premières Nations, ont demandé l’aide du gouvernement fédéral pour faire face à la crise actuelle des femmes, des filles et des personnes bispirituelles autochtones disparues et assassinées.

Maintenant de retour à Winnipeg, Cambria renouvelle ses appels au fédéral.

“Il est temps que le monde réalise que les peuples autochtones ont une voix et nous allons absolument mener ce combat”, a-t-elle déclaré.

Démonstration à Prairie Green

Une vue aérienne de la décharge de Prairie Green dans la municipalité rurale de Rosser au Manitoba. (Trevor Brine/CBC)

Au nord de Winnipeg, une plus petite manifestation a eu lieu à la décharge de Prairie Green.

Harrison Powder faisait partie d’un groupe qui a allumé un feu sacré et déposé du tabac pour honorer la vie de Harris et Myran.

“Quelque chose aurait dû être fait il y a des mois”, a déclaré Powder.

Plus tôt cette semaine, des groupes de défense des Premières Nations et les filles de Harris ont appelé le chef de la police de Winnipeg, Danny Smyth, à démissionner.

“Cela ne devrait pas prendre des menaces ou nous voulons que le chef de la police démissionne avant d’envisager d’agir”, a déclaré Powder.

Smyth a déclaré dans un communiqué qu’il ne démissionnera pas.

Vendredi, le président de la commission de police de Winnipeg a déclaré que les autorités tentaient de trouver un moyen de rechercher les corps de Harris et Myran.

Dimanche, un petit groupe de manifestants a allumé un feu sacré et déposé du tabac à l’extérieur de la décharge de Prairie Green, où l’on pense que les restes de deux femmes des Premières Nations qui auraient été tuées par le même homme ont été laissés cet été. (Randall McKenzie/CBC)

Toute recherche dans un site d’enfouissement dépasserait l’expertise du Service de police de Winnipeg, car elle impliquerait des travaux d’excavation, St. Norbert-Seine River Coun. Markus Chambers, a déclaré le président du conseil de police.

S’ils vont de l’avant avec une recherche, ce serait à des fins “humanitaires”, a déclaré Chambers, plutôt que de fournir des preuves pour l’affaire.

“Pas de problème pour faire demi-tour”

Mark Hellstern a été refoulé de la décharge de Brady dimanche.

Il vient de l’Ontario, mais est à Winnipeg depuis octobre pour le travail et suit l’actualité des homicides. Hellstern a immédiatement su de quoi il s’agissait.

“Je le respecte totalement. Je n’ai aucun problème à faire demi-tour”, a-t-il déclaré.

Shawn Paterson a également été refoulé, mais était légèrement frustré par les inconvénients.

Il a dit qu’il ne savait pas comment il chargerait son camion de travail demain matin parce qu’il n’était pas en mesure de déposer les débris.

“Ça ne me facilite pas la tâche… [but] Je sais que ce n’est pas facile pour eux non plus”, a déclaré Paterson.

Cambria a déjà dit qu’elle chercherait elle-même les restes si elle le devait, même si c’est dangereux.

« Mais pourquoi ne m’aides-tu pas à trouver comment récupérer ces restes ? a-t-elle demandé dimanche.

“C’est parce que vous savez que vous aviez affaire à quelque chose de bien plus grand que votre [own] potentiel.”

Une assistance est disponible pour toute personne concernée par les détails de cette affaire. Si vous avez besoin d’aide, vous pouvez contacter les services de conseil, de soutien et d’aînés Medicine Bear de Ka Ni Kanichihk au 204-594-6500, ext. 102 ou 104 (à Winnipeg) ou 1-888-953-5264 (à l’extérieur de Winnipeg).

Un soutien est également disponible via l’unité de liaison des femmes et des filles autochtones disparues et assassinées de Manitoba Keewatinowi Okimakanak au 1-800-442-0488 ou 204-677-1648.