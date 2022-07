des manifestants de vieilles forêts de la Colombie-Britannique ont peint à la bombe des monuments ; célébrer la désobéissance civile mondiale

Un groupe de protestation ancien qui a fait la une des journaux en Colombie-Britannique pour avoir perturbé la circulation a déclaré que des groupes partageant les mêmes idées à travers le monde ont lancé un certain nombre de manifestations lors de grands événements comme le Tour de France et le Grand Prix de Formule 1 en Grande-Bretagne.

Le groupe, appelé Save Old Growth, s’est aligné sur le réseau A22 pour la résistance civile, une coalition de dix pays où chaque membre a une demande politique distincte de ses gouvernements respectifs. Au Canada, Save Old Growth exige que l’administration John Horgan adopte une loi pour mettre fin immédiatement à toute exploitation forestière ancienne en Colombie-Britannique

« Nous sommes inspirés par les actions de nos groupes membres », a déclaré Charlie Picui, membre de Save Old Growth. « Nous sommes au milieu d’une situation d’urgence catastrophique. Nous ne serons pas spectateurs de notre disparition.

Le groupe a occupé des autoroutes dans diverses parties de la province dans le but de provoquer suffisamment d’actions perturbatrices pour que la Colombie-Britannique soit poussée à mettre fin à toute exploitation forestière ancienne.

Selon le groupe, il y a eu 120 arrestations lors de ses manifestations sans aucun cas de violence ou de résistance à l’arrestation.

“Les gens sont scandalisés que nous interrompions le statu quo”, a déclaré Picui. “Nous espérons que l’indignation des gens pourra plutôt être dirigée vers les gouvernements qui ne parviennent pas à s’adapter et à atténuer le changement climatique, ce qui fait que les gens perdent leurs maisons et leurs communautés dans des conditions météorologiques et des catastrophes naturelles sans précédent.”

Le groupe cible les monuments de Vancouver



Le groupe dit qu’il a peint à la bombe les attractions touristiques et les monuments de Vancouver comme un acte de désobéissance civile.

Le groupe Save OId Growth affirme que les cibles comprenaient l’horloge à vapeur de Gastown, la sculpture Digital Orca de l’artiste Douglas Coupland, la torche olympique, Science World et les bureaux de la CBC.

Le groupe, qui a distribué une photo de l’horloge à vapeur couverte de slogans, dit avoir peint les messages comme un rappel de ce qu’il a appelé les “promesses non tenues” du gouvernement de la Colombie-Britannique sur l’exploitation forestière, dans le cadre du jour du dépassement – conçu pour marquer la date à laquelle l’humanité a épuisé toutes les ressources biologiques que la planète est capable de régénérer chaque année.

– avec des fichiers de La Presse canadienne

Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

manifestation