Des manifestants de Coastal GasLink condamnés après avoir plaidé coupables d’outrage criminel

Un juge de la Cour suprême de la Colombie-Britannique a condamné lundi cinq manifestants qui ont plaidé coupables d’outrage au tribunal pour avoir ignoré une ordonnance du tribunal leur interdisant de bloquer l’accès à un pipeline controversé dans le nord de la Colombie-Britannique.

Le juge Michael Tammen a accepté une soumission conjointe de la Couronne et de l’avocat des cinq opposants à Coastal GasLink, qui a entraîné une amende de 500 $ pour trois des accusés et 25 heures de travaux d’intérêt général pour deux autres.

Après avoir exposé les détails individuels de la vie de chacun de ses clients, l’avocate de la défense Frances Mahon a déclaré au juge qu’il devrait en premier lieu tenir compte des circonstances qui les avaient poussés à bloquer le gazoduc.

Une partie du projet est en cours de construction sur tout le territoire. Mahon a déclaré que le plus haut tribunal du Canada avait reconnu que les Wet’suwet’en avaient des “droits ancestraux non éteints”, ce qui a conduit leurs alliés à se qualifier de “défenseurs de la terre”.

“Nous sommes confrontés à une situation unique impliquant des personnes qui détiennent un titre non éteint sur leur terre depuis des temps immémoriaux. C’est en grande partie ce problème qui a motivé les cinq personnes devant vous aujourd’hui”, a-t-elle déclaré.

“Il ne s’agit pas d’approuver ce qui a été fait, mais de répondre à la question de savoir pourquoi.”

Défi public à l’ordonnance d’un tribunal

Tammen a rendu son verdict lundi après-midi dans une salle d’audience à Smithers, à 65 kilomètres au nord du tronçon de route forestière où la GRC a arrêté les cinq accusés en novembre 2021.

Selon un exposé conjoint des faits, Amanda Wong, Joshua Goskey, Nina Sylvestor, Layla Staats et Skyler Williams faisaient partie d’un groupe plus important de manifestants qui ont bloqué l’accès au camp où les employés de Coastal GasLink construisaient le pipeline de 670 kilomètres de long.

Coastal GasLink a déclaré que plus de 500 travailleurs du pipeline étaient bloqués derrière les blocages alors que leur nourriture, leur eau et leurs fournitures médicales s’épuisaient et que la construction était interrompue.

Le gazoduc Coastal GasLink est en cours de construction sur un tronçon de 670 kilomètres entre la région de Dawson Creek, en Colombie-Britannique, et Kitimat. Une partie de la ligne est en cours de construction sur le territoire traditionnel des Wet’suwet’en. (Radio-Canada)

S’il est terminé, le pipeline s’étendra de près de Dawson Creek à l’est jusqu’à Kitimat sur l’océan Pacifique. Il est actuellement achevé à plus de 75% et devrait être terminé d’ici la fin de 2024, selon Coastal GasLink.

L’entreprise a signé des ententes de retombées avec 20 conseils de bande le long du tracé du projet. Mais la direction héréditaire des Wet’suwet’en affirme que les conseils de bande n’ont pas d’autorité sur les terres situées au-delà des limites des réserves.

La cause a attiré l’attention internationale et attiré des manifestants de partout au Canada, ce qui a entraîné l’injonction que les cinq accusés ont été accusés d’avoir violée.

Deux chefs héréditaires Wet’suwet’en – Woos (Frank Alec) et Namoks (John Risdale) – étaient dans la petite salle d’audience de Smithers lundi pour assister à la procédure. C’était la première fois que quelqu’un était reconnu coupable d’outrage criminel en relation avec les manifestations.

Les arrestations précédentes ont donné lieu à des citations pour outrage civil, mais ce n’est qu’au printemps dernier que la Couronne a décidé d’aller de l’avant avec des poursuites pénales – qui découlent du mépris public d’une ordonnance d’un tribunal.

Alors qu’il décrivait un exposé conjoint des faits, le procureur de la Couronne Tyler Bauman a déclaré que les manifestations étaient accompagnées de publications sur les réseaux sociaux largement partagées indiquant que Coastal GasLink avait été “expulsé” de la région.

Bauman a déclaré que les cinq accusés “avaient sciemment enfreint l’injonction … de manière publique” en refusant de bouger après qu’un agent de la GRC leur ait lu un court texte détaillant les termes de l’ordonnance du tribunal.

Une “personne aux principes énormes”

La soumission conjointe recommandait à Tammen de permettre à chacun des accusés d’opter pour une amende ou un service communautaire. Williams, Staats et Sylvestor ont tous choisi de payer l’amende, tandis que Goskey et Sylvestor ont opté pour le service.

Goskey, Wong et Sylvestor étaient tous dans la salle d’audience.

Graffiti peint à la bombe sur une boîte électrique près de l’hôtel de ville de Prince George en soutien aux Wet’suwet’en qui s’opposent au gazoduc Coastal GasLink. (CBC/Betsy Trumpener)

Williams et Staats – qui forment un couple – sont apparus via des liens vidéo depuis l’Ontario, où Mahon a déclaré que Staats attendait leur premier enfant “d’une minute à l’autre – espérons-le pas pendant ces procédures judiciaires mais très, très bientôt”.

Seul Williams avait un casier judiciaire antérieur – en partie pour des accusations non violentes concernant des conflits fonciers impliquant les habitants de sa communauté Haudenosaunee des Six Nations, où il est un chef de le mouvement 1492 Land Back.

Williams et Staats sont tous deux autochtones; Mahon a déclaré que Staats est un cinéaste dont le travail comprend une prise en compte des impacts d’être un survivant intergénérationnel des pensionnats.

Mahon a décrit Sylvestor comme une “personne aux principes énormes” qui s’est consacrée à la fois aux causes environnementales et autochtones – travaillant actuellement comme superviseur pour un groupe surveillant les espèces végétales envahissantes dans les Kootenays.

L’avocat de la défense a déclaré que Wong venait de l’Ontario et ne travaillait pas pour le moment. Elle a déclaré que Goskey avait occupé divers emplois ces dernières années, dont l’un était un passage chez Disney on Ice.

Elle a dit qu’un parent proche pensait que Goskey “avait pris une mauvaise décision … et se sentait dépassé par sa vie à ce moment-là”.

Tammen a noté le temps que tous les accusés ont passé en garde à vue immédiatement après leur arrestation – soulignant que les juges donnent souvent aux gens un jour de prison pour outrage criminel, de sorte qu’ils subissent le “choc bref et vif” qui accompagne la perte de liberté.

Sylvestor a passé quatre jours en prison, dans des circonstances décrites par Mahon comme “très difficiles”.

Treize autres manifestants font également l’objet de poursuites pénales pour outrage à la suite de ces arrestations. Lors d’audiences précédentes, Mahon a indiqué qu’il prévoyait de contester les accusations pour des motifs liés à des violations présumées de la Charte canadienne des droits et libertés.