Des dizaines de milliers d’Italiens ont défilé pour la paix à Rome

Des foules de personnes ont envahi les rues de Rome samedi pour appeler à la paix en Ukraine. Les manifestants ont également exigé que le gouvernement italien cesse de fournir des armes à Kiev et s’engage plutôt diplomatiquement avec la Russie.

Le rassemblement a vu des dizaines de milliers de personnes se présenter, y compris des membres de syndicats et d’associations catholiques, des étudiants et une variété d’autres militants.

Ils portaient des drapeaux arc-en-ciel portant les mots “paix” et “La non-violence.” D’autres slogans entendus et vus lors de la manifestation comprenaient “Armes baissées, salaires augmentés,” “Assez d’armes pour l’Ukraine,” et “Nous ne voulons pas la guerre. Pas d’armes, pas de sanctions. Où est la diplomatie ?”

L’ancien Premier ministre italien et chef du parti cinq étoiles Giuseppe Conte, qui a assisté au rassemblement, a remis en question l’approche du gouvernement récemment assermenté en matière de résolution des conflits dans ce pays d’Europe de l’Est.

“L’Ukraine est maintenant complètement armée – nous avons besoin d’une percée vers un cessez-le-feu et des négociations de paix,» a-t-il dit, ajoutant que le courant «stratégie ne mène qu’à l’escalade.”

Un manifestant a été cité par le Financial Times comme disant : «Je suis absolument contre l’envoi de nouvelles armes en Ukraine. Aujourd’hui, les gens veulent la paix avec les armes. C’est inconcevable. L’Ukraine a le droit de se défendre, mais nous avons besoin d’une grande initiative de l’ONU pour la paix.”

Un autre manifestant a déploré que «envoyer des armes n’aide pas à arrêter une guerre, les armes aident à alimenter une guerre.”

Pendant ce temps, une contre-manifestation a eu lieu à peu près au même moment dans la ville de Milan, organisée par le chef du parti centriste Azione, Carlo Calenda, avec le soutien de la communauté ukrainienne italienne. Des centaines de militants ont pris part au rassemblement, se demandant si les manifestants à Rome étaient vraiment «pro-paix,” ou en fait “pro-Poutine.« Ils ont fait valoir que »ceux qui appellent à la paix mais aussi à désarmer l’Ukraine appellent à la reddition de l’Ukraine.”

Giorgia Meloni, qui est devenue Premier ministre italien à la fin du mois dernier, est connue comme une fervente partisane de Kiev. Cependant, elle fait face à une opposition croissante dans un contexte d’accélération de l’inflation et d’autres problèmes économiques dans son pays, qui seraient tous dus au conflit militaire en cours.