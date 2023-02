Des manifestants contre le changement climatique condamnés à une amende pour la manifestation de la “Cène”

Les cinq militants du groupe Just Stop Oil ont collé leurs mains à la bordure du tableau et l’un d’eux a pulvérisé des graffitis sur le mur du musée de Londres en juillet, dans le cadre d’une série de manifestations perturbatrices visant à sensibiliser au changement climatique.

LONDRES – Cinq manifestants du changement climatique ont été condamnés à une amende mercredi pour s’être collés au cadre d’une copie de “La Cène” de Léonard de Vinci à la Royal Academy of Arts.

Mercredi, à l’issue d’un procès de deux jours, le juge de district William Nelson a ordonné à tous les cinq de payer 486 livres (587 $) chacun pour dommages criminels. Il a déclaré que les manifestants étaient “imprudents” parce qu’ils savaient qu’ils endommageraient le cadre du tableau – mais a également déclaré que la “cause principale” de la manifestation “était d’attirer l’attention des médias et non de causer des dommages à une œuvre d’art”.

La peinture du XVIe siècle, qui n’a pas été endommagée, est attribuée à un ou plusieurs élèves de Da Vinci et est considérée comme l’enregistrement le plus précis de l’original.

Just Stop Oil a déclaré vouloir faire pression sur le gouvernement britannique pour qu’il suspende les nouvelles licences pétrolières et gazières. En octobre, des militants ont fait la une des journaux internationaux en jetant de la soupe à la tomate sur les « Tournesols » de Vincent van Gogh à la National Gallery de Londres. Ils n’ont causé aucun dommage à la peinture recouverte de verre.

D’autres manifestants du groupe ont pris d’assaut la piste lors de la course du Grand Prix de Formule 1 de Grande-Bretagne l’an dernier. Six militants ont été accusés d’avoir causé une nuisance publique pour la manifestation, et mercredi un jury s’est retiré pour examiner son verdict après un procès de deux semaines sur l’affaire.