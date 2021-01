Des manifestants condamnés à des peines de prison pour avoir battu un journaliste à l’aéroport de Hong Kong

HONG KONG – Un tribunal de Hong Kong a condamné vendredi deux hommes et une femme à plusieurs années de prison pour avoir agressé un journaliste des médias d’État chinois lors d’une manifestation qui a paralysé l’aéroport international du territoire en 2019. Les peines allaient de quatre ans et trois mois à cinq ans et demi – les peines les plus lourdes à ce jour en relation avec le mouvement de protestation qui a englouti Hong Kong cette année-là, selon un avocat de l’un des accusés. L’agression a eu lieu lors d’une longue occupation de l’aéroport par des manifestants antigouvernementaux en août 2019, qui a entraîné l’annulation de centaines de vols et paralysé l’un des centres de transit les plus fréquentés du monde pendant deux jours. Alors que les tensions montaient entre les manifestants, les policiers et les partisans du gouvernement de Hong Kong, au moins une douzaine de personnes ont entouré Fu Guohao, journaliste pour Global Times, un tabloïd nationaliste appartenant au Parti communiste au pouvoir en Chine, selon les procureurs.

M. Fu, 29 ans, a prétendu être un touriste, mais les manifestants se méfiaient de son identité. Ils ont commencé à le frapper et à lui donner des coups de pied, et l’ont également attaché avec des attaches zippées et ont fait briller des lumières dans ses yeux, ont déclaré les procureurs. Le juge, Lee Hing-nin, a déclaré que la vidéosurveillance et les images médiatiques de l’incident prouvaient la culpabilité des trois accusés: Lai Yun-long, 20 ans; Amy Pat Wai-fan, 25 ans; et Ho Ka-lok, 30 ans. Un quatrième accusé a été acquitté après que le juge Lee eut déclaré que son rôle dans l’épisode n’était pas clair d’après les vidéos. Le juge Lee a écrit dans sa décision que les accusés avaient essayé de «stimuler et provoquer des sentiments de haine» dans la foule envers M. Fu, et qu’ils avaient fait craindre qu’ils n’inspireraient les autres à «détruire la paix de la société». Les manifestations, qui ont débuté en juin 2019, ont été déclenchées par une proposition d’autoriser les extraditions de Hong Kong, une ancienne colonie britannique qui est revenue sous contrôle chinois en 1997, vers la Chine continentale et d’autres endroits. Ils ont rapidement évolué vers des manifestations plus larges contre le gouvernement chinois, marquées parfois par un ressentiment féroce et une agression pure et simple contre toute personne considérée comme affiliée au continent. Certains manifestants se sont par la suite excusés pour leur comportement lors de la manifestation à l’aéroport. Ils ont dit que l’utilisation par la police de Hong Kong d’agents d’infiltration pour infiltrer leurs rangs les avait rendus craintifs et suspects.