Des manifestants canadiens forment une “chaîne humaine” en solidarité avec les manifestants iraniens

Des dizaines de manifestants ont bordé les rues des villes canadiennes de Halifax à Vancouver dans le cadre d’une «chaîne humaine» mondiale pour montrer leur solidarité avec les manifestations antigouvernementales en cours en Iran.

Dans Torontodes tronçons de la rue Yonge étaient flanqués de foules scandant “les femmes, la vie, la liberté” et “dites son nom : Mahsa Amini”, décédée le 16 septembre après avoir été arrêtée pour avoir prétendument enfreint le code vestimentaire islamique strict du pays pour les femmes.

À une intersection du centre-ville, des voitures ont klaxonné en passant devant des manifestants tenant des photos d’êtres chers parmi les victimes du vol 752 d’Ukraine International Airlines. Le 8 janvier 2020, 176 personnes, dont 55 citoyens canadiens, ont été tuées lorsque l’Iran Les gardiens de la révolution ont abattu l’avion de ligne ukrainien.

Les événements canadiens ont été organisés par l’Association des familles des victimes du vol PS752.

Arash Morattab, qui a perdu son frère et sa belle-sœur dans l’accident, a déclaré que les victimes du vol 752 avaient une cause commune avec le mouvement de protestation qui secoue l’Iran depuis près d’un mois et demi face à la violente réaction des forces de sécurité. .

“Nous sommes tous victimes d’un régime qui a commencé à tuer des gens dès les premiers jours de leur arrivée au pouvoir, et cela continue jusqu’à maintenant”, a déclaré Morattab. “Ils ont tué nos bien-aimés en janvier 2020, et maintenant ils tuent d’autres personnes qui se battent pour leurs droits.”

“Il n’y a pas que le hijab”

La lutte pour la justice est particulièrement sensible pour les femmes en Iran qui continuent de se voir refuser la liberté, a déclaré la manifestante Sara Ahmadi. Elle a dit qu’elle avait eu des problèmes avec le régime parce qu’elle n’était pas légalement mariée à son conjoint de fait, qui a été tué dans l’accident d’avion.

“Les femmes n’ont aucun droit dans mon pays”, a déclaré Ahmadi. “Il ne s’agit pas seulement du hijab. Il s’agit de tout.”

Plus au nord, sur la rue Yonge, les manifestants ont scandé «Hé, hé, ho, ho, le régime islamique doit partir» et «Quelle solution? Révolution» tandis que les conducteurs appuyaient sur leurs klaxons en signe de solidarité.

Samedi, des manifestants bordent la rue Yonge dans le nord de Toronto pour soutenir les protestations continues des Iraniens contre la mort de Mahsa Amini en septembre. (Tyler Cheese/CBC News)

“C’est incroyable”, a déclaré Mehrdokht Hadi, l’un des organisateurs de l’événement de Toronto. “Il y a deux mois, je ne pouvais pas imaginer cette foule dans les rues, maintenant les gens n’ont pas peur et les gens sont motivés.”

Les manifestations en Iran déclenchées par la mort d’Amini se sont d’abord concentrées sur le hijab imposé par l’État, ou foulard pour les femmes, mais se sont rapidement transformées en appels à la chute de la théocratie du pays.

Au moins 270 personnes ont été tuées et 14 000 ont été arrêtées dans les manifestations qui ont balayé plus de 125 villes iraniennes, selon le groupe Human Rights Activists in Iran.

Le gouvernement iranien a affirmé à plusieurs reprises que des puissances étrangères avaient orchestré les manifestations, mais n’a fourni aucune preuve à l’appui de cette affirmation.

Samedi, des manifestants se rassemblent pour soutenir les droits de la personne en Iran devant le Musée des beaux-arts du Canada à Ottawa. (Camille Kasisi-Monet/Radio-Canada) Les manifestants à Ottawa tenaient des pancartes et des drapeaux scandant « Canada, États-Unis, agissez, agissez » et « Les Iraniens ont fait leur choix, le Canada soit leur voix ». (Christian Paas-Lang/CBC News)

Au milieu des représailles du régime iranien contre les militants des droits de l’homme, le premier ministre Justin Trudeau a annoncé plus tôt ce mois-ci que plus de 10 000 membres des Gardiens de la révolution iraniens seraient définitivement exclus du Canada dans le cadre de nouvelles mesures strictes en matière d’immigration.

Mais l’organisateur de Toronto, Amirali Alavi, a déclaré que cette décision n’allait pas assez loin.

“Nous sommes ici pour demander à notre gouvernement et au Canada de se tenir du bon côté de l’histoire”, a déclaré Alavi, membre du conseil d’administration de l’Association des familles des victimes du vol PS752. “Arrêtez de négocier avec le régime en Iran pendant que les gens se battent dans les rues.”

Rallyes mondiaux

Des manifestations similaires se sont déroulées samedi dans des villes comme St. John’s, Montréal, Saskatoon, Edmonton, Calgary et Vancouver. Partout dans le monde, des villes de pays comme l’Australie, la France, l’Allemagne, l’Italie, le Royaume-Uni et les États-Unis ont été également prévu d’accueillir des rassemblements.

Dans Ottawa, Trudeau s’est adressé aux manifestants rassemblés juste à l’extérieur de la National Art Gallery. Les gens dans la foule tenaient des pancartes et des drapeaux, scandant « Canada, États-Unis, agissez, agissez » et « Les Iraniens ont fait leur choix, le Canada soit leur voix ».

REGARDER | “Nous n’arrêtons pas” : Trudeau déclare aux manifestants : “Ça suffit”, dit Trudeau lors d’une manifestation en Iran Alors que des manifestants se rassemblaient à travers le Canada pour montrer leur solidarité avec ceux qui, en Iran, protestaient contre la répression des droits des femmes après la mort de Mahsa Amini, le premier ministre Justin Trudeau a déclaré à une foule à Ottawa que “nous ne nous arrêtons pas”.

Trudeau a déclaré que le régime iranien était «désespéré» que les gens quittent les manifestations, mais que lui et d’autres Canadiens continueront de soutenir les manifestants en Iran.

“Ils ne sont pas oubliés, leurs voix sont entendues”, a-t-il déclaré.

Dans Halifaxla démonstration de soutien au peuple iranien a ému certains manifestants aux larmes, a déclaré Reza Rahimi, qui a perdu sa belle-mère lorsque le vol 752 a été abattu.

“[Locals and] des immigrants de toutes les nations et de toutes les races se tenaient à nos côtés », a déclaré Rahimi.

“Trois ans après avoir perdu ma belle-mère à l’étranger, je ne dis pas que cela nous permet d’avancer – nous n’avancerions jamais – mais cela nous aidera à soulager la douleur.”